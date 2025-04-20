الأحد 20 أبريل 2025
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خارج الحدود

ترامب: رجال الأعمال الذين ينتقدون الرسوم الجمركية "فاشلون"

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الأحد: إن رجال الأعمال الذين ينتقدون الرسوم الجمركية فاشلون في مجال الأعمال وفاشلون أكثر في السياسة.

وأضاف ترامب: "آمل أن تتوصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق هذا الأسبوع".

الرسوم الجمركية الأمريكية تضر بشركات الولايات المتحدة

ويوم الجمعة، قالت وزارة الخارجية الصينية إن الرسوم الجمركية الأمريكية تؤدي إلى تعطيل سلاسل الصناعة والإمداد وتضر بالشركات الأمريكية.

الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة

وأكدت الصين، الخميس، انفتاحها على المفاوضات مع الولايات المتحدة في المجالات الاقتصادية والتجارية.

وبحسب شبكة «العربية»، قالت وزارة التجارة الصينية: نحافظ على اتصالات طبيعية مع الولايات المتحدة.

وقال البيت الأبيض، مساء الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منفتح على التوصل لاتفاق بشأن الرسوم الجمركية مع الصين والكرة حاليا في ملعبها.

وأضاف البيت الأبيض: الرئيس دونالد ترامب أعاد لبلادنا قوتها الصناعية العظمى.

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