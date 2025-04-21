رغم نفي البيت الأبيض، أسرار حرب اليمن تهدد مستقبل وزير الدفاع الأمريكي

نفت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم، تقريرًا أشار إلى أن الإدارة تبحث عن وزير دفاع جديد للولايات المتحدة، بعد ما تردد حول مشاركة بيت هيجسيث، تفاصيل الهجوم على الحوثيين في اليمن عبر مجموعة تراسل.

البيت الأبيض ينفى البحث عن وزير دفاع جديد

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن تقرير الإذاعة الوطنية العامة "إن بي آر" بشأن بحث الإدارة الأمريكية عن وزير دفاع جديد بدلا من بيت هيجسيث غير صحيح.

كما كتبت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، على منصة "إكس": "مثلما قال الرئيس دونالد ترامب صباح اليوم، إنه يدعم وزير الدفاع بقوة".

جاء ذلك النفي، بعدما قالت محطة "إن بي آر" الإذاعية نقلًا عن مسؤول لم تسمه بوقت سابق اليوم، إن البيت الأبيض شرع في البحث عن وزير دفاع جديد للبلاد.

ووفق تقرير محطة "إن.بي.آر" إن قرار البحث عن وزير دفاع جديد جاء بعد تقارير أفادت بمشاركته تفاصيل هجوم على جماعة الحوثي فى اليمن، داخل مجموعة تراسل ضمت زوجته وشقيقه ومحاميه الشخصي.

محادثات عبر تطبيق سيجنال تهدد مستقبل وزير الدفاع الأمريكى

وأثارت المعلومات المتعلقة بالمحادثة عبر تطبيق "سيجنال" المزيد من التساؤلات حول استخدام وزير الدفاع الأمريكى لنظام تراسل غير مؤمن لمشاركة تفاصيل أمنية بالغة السرية، وتأتي في وقت حساس للغاية بالنسبة له، مع إقالة مسؤولين كبار من البنتاجون الأسبوع الماضي في إطار تحقيق داخلي بشأن تسريب معلومات.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، ذكرت أن وزير الدفاع بيت هيجسيث أنشأ غرفة دردشة أخرى على تطبيق "سيجنال" ضمت زوجته وشقيقه، وشارك نفس تفاصيل الغارة العسكرية في مارس الماضي ضد الحوثيين اليمنيين، التي تم إرسالها في مجموعة أخرى مع كبار قادة إدارة ترامب، وضمت صحفيا بالخطأ.

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