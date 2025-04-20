أخبار الحوادث اليوم: تطورات قضية سارة خليفة.. إخلاء سبيل صلاح عاشور مدرب نادي بلدية المحلة.. نهاية عصابة فرض الإتاوات على شركات القطامية

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

أمرت النيابة المختصة، بعرض المضبوطات التي تم ضبطها مع المنتجة سارة خليفة في اتهامها بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار في القاهرة، على المعمل الكيميائي لإعداد تقرير مفصل عنها كما كلفت باستدعاء مجرى التحريات لسؤاله.

قام فريق من جهات التحقيق المختصة، بإجراء معاينة لـ شقتين سكنيتين جدرى استخدامهما كمعملين لخلط وتصنيع مخدر الحشيش الاصطناعي، والذى يستخدم بمعرفة عصابة سارة خليفة ؛ تمهيدًا للإتجار بها.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام طفل بقيادة سيارة معرضًا حياته والمواطنين للخطر بالجيزة.

تواصل نيابة القاهرة الجديدة التحقيق مع المنتجة الفنية سارة خليفة بتهمة حيازة والاتجار في المواد المخدرة.

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية فساد وزارة التموين ، وعددهم 37 متهمًا، منهم مدير مشروع “جمعيتي” بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، والعضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وعدد من المحاسبين وأصحاب الفروع الي دور مايو المقبل.

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، عباس بياكاجابا– المفتش العام للشرطة بجمهورية أوغندا، والوفد المُرافق له خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية.

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط 4 عناصر إجرامية، لقيامهم بفرض إتاوات على القائمين على المواقع الإنشائية بالقاهرة.

قررت جهات التحقيق في الجيزة، إخلاء سبيل صلاح عاشور مدرب نادي بلدية المحلة لاعب كرة قدم سابق بنادي الزمالك، بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، وذلك على خلفية اتهامه بإصابة عامل إثر حادث مروري بمنطقة الهرم.

أصدرت محكمة شمال الجيزة الابتدائية حكمًا بإلزام ورثة الموسيقار الراحل حلمي بكر بسداد مبلغ قدره 3 ملايين جنيه لطبيب أسنان شهير، مع الفوائد القانونية بنسبة 4%، اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى، وذلك عن سلفة كان قد منحها الطبيب للراحل قبل وفاته.

في مشهد يعكس قيم التعايش والمحبة، استقبلت مراكز الإصلاح والتأهيل التابعة لقطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية عددًا من رجال الدين المسيحي، لإقامة قداس عيد القيامة المجيد لعام 2025، داخل دور العبادة التي تم إنشاؤها داخل المراكز على طراز مماثل لنظيرتها بالخارج، حيث أُقيمت الشعائر بالتزامن مع الاحتفالات خارج السجون.



شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج، عدة حملات موسعة استهدفت تجار ومروجي وحائزي المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة بدائرة مركز شرطة طهطا؛ في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة العناصر الإجرامية، وتكثيف الحملات الأمنية للقضاء على كافة صور الخروج على القانون.

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