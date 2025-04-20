ضبط سيدة سمحت لنجلها بالجلوس أعلى سقف السيارة بالجيزة

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة ، القبض على سيدة سمحت لنجلها بالجلوس أعلى سقف السيارة خلال القيادة.

تعود تفاصيل الواقعة، برصد مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي،و أظهر المقطع قيام سيدة بقيادة سيارة بينما يجلس طفل على سقفها من خلال فتحة السقف، أثناء سيرها على أحد الطرق بمحافظة الجيزة، في مشهد يُعد خطرًا كبيرًا على حياة الطفل والمارة، ويمثل مخالفة صريحة لقواعد المرور والسلامة العامة.

التحرك الأمني ضد فيديو سيارة الجيزة



بمجرد تداول المقطع، قامت الأجهزة الأمنية بفحص الفيديو وتحديد هوية السيارة وقائدتها، حيث تمكنت من ضبط السيارة والسيدة التي كانت تقودها، وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بمحافظة القاهرة.

أقوال السيدة فى واقعة الفيديو

بمواجهتها بما ظهر في الفيديو، أقرت السيدة بالواقعة، وذكرت أنها فوجئت بنجلها الصغير يقوم بالخروج من فتحة سقف السيارة أثناء القيادة دون علمها المسبق، مؤكدة أنها قامت على الفور بإنزاله فور انتباهها لذلك، خوفًا على حياته وحفاظًا على سلامته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ويجري عرضها على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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