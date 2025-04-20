الأحد 20 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين في قضية رشوة التموين

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية فساد وزارة التموين، وعددهم 37 متهمًا، منهم مدير مشروع “جمعيتي” بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، والعضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وعدد من المحاسبين وأصحاب الفروع الي دور مايو المقبل.

وتضمن أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين قاموا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.

ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل بحسب المنفذ المختص به - وحرروا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسؤولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقًا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.

وتابعوا صرفها من مخازن الشركة ومراجعة أذون استلامها، مما مكن المتهمون من الخامس عشر إلى السابع والثلاثين من الحصول على ربح دون حق تمثل في الفارق بين السعر الحر والمدعم لتلك السلع المصروفة لهم على النحو المبين بالتحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات شمال القاهرة فساد وزارة التموين وزارة التموين رشوة التموين

مواد متعلقة

اليوم، نظر محاكمة 12 متهما في قضية "رشوة وزارة الري"

محاكمة 12 متهما في قضية "رشوة وزارة الري"، غدا
ads

الأكثر قراءة

النيابة تأمر بالتحقيق مع كل من تردد علي منزل سارة خليفة خلال الشهر الجاري

تفاصيل صادمة في القبض علي عصابة المنتجة سارة خليفة

أبرزهم الآيس والشابو، النيابة تعاين معملين لتصنيع المخدرات بقضية المنتجة سارة خليفة

بث مباشر، مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025

إحباط محاولة تشكيل عصابي جلب كميات من المواد المخدرة بـ420 مليون جنيه (صور)

فنكوش إثيوبيا.. خبير سدود يكشف: سد النهضة غير قادر على توليد الكهرباء

انخفاض يصل لـ 6 جنيهات، أسعار البيض اليوم الأحد في الأسواق

النيابة تحقق مع سارة خليفة بقضية الاتجار في المخدرات، وهذا ردها على الاتهام

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في السوق المحلية اليوم

37 ألف دولار للطن سعر القصدير بالبورصات العالمية

تعرف على سعر النحاس الأحمر والأصفر

أسعار شرائح الألومنيوم البارد تسجل 158 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وزير الأوقاف السابق: زعزعة الثوابت الدينية تهدد استقرار المجتمع

بعد تصريحات الهلالي المثيرة للجدل.. الفرق بين التركة والميراث

بعد تصريحات الهلالي، ما حكم تصرف الإنسان في ممتلكاته حال حياته؟ الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية