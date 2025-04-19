الداخلية تعد فيلما تسجيليا حول البرامج التدريبية المتطورة للشرطة النسائية (فيديو)

أعدت وزارة الداخلية، فيلم تسجيلي عن دور المرأة في حفظ السلام، تم إنتاج فيلم تسجيلي يُبرز البرامج التدريبية المتطورة التي تتلقاها الكوادر الشرطية النسائية، وذلك استعدادًا لمشاركتهن في عمليات حفظ السلام الدولية.

يستعرض الفيلم الجهود المبذولة لتدريب النساء في مختلف المجالات الأمنية، حيث يتم التركيز على تنمية مهاراتهن في التعامل مع الأزمات، وإدارة العمليات الأمنية المعقدة، وكذلك مهارات التفاوض والتفاعل مع المجتمعات المحلية في مناطق النزاع. كما يتناول الفيلم الأطر القانونية الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وحماية المدنيين، بما يمكن المشاركات من القيام بمهامهن بكفاءة عالية.

الداخلية تعد فيلم تسجيلي حول البرامج التدريبية المتطورة للكوادر الشرطية النسائية في حفظ السلام

الداخلية تعد فيلم تسجيلي حول البرامج التدريبية المتطورة للكوادر الشرطية النسائية في حفظ السلام

الداخلية تعد فيلم تسجيلي حول البرامج التدريبية المتطورة للكوادر الشرطية النسائية في حفظ السلام

الداخلية تعد فيلم تسجيلي حول البرامج التدريبية المتطورة للكوادر الشرطية النسائية في حفظ السلام

وتسعى وزارة الداخلية المصرية من خلال هذه البرامج إلى تمكين المرأة الشرطية وتوفير البيئة التدريبية اللازمة لتأهيلها للمشاركة بفعالية في بعثات حفظ السلام الدولية. يتم تنفيذ البرامج التدريبية بالتعاون مع المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام، الذي يُعد من أبرز المراكز الإقليمية المتخصصة في هذا المجال.



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