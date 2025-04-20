الأحد 20 أبريل 2025
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حوادث

تداول فيديو لـ طفل صغير يقود سيارة في بولاق، والأمن يكشف التفاصيل

الأمن يكشف تفاصيل
الأمن يكشف تفاصيل فيديو صغير يقود سيارة فى بولاق الدكرور

كشفت  أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام طفل بقيادة سيارة معرضًا حياته والمواطنين للخطر بالجيزة.

الأمن يكشف تفاصيل فيديو صغير يقود سيارة فى بولاق الدكرور 
الأمن يكشف تفاصيل فيديو صغير يقود سيارة فى بولاق الدكرور 

تفاصيل الواقعة بدأت برصد أجهزة الأمن،  تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام طفل بقيادة سيارة معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

الأمن يكشف تفاصيل فيديو صغير يقود سيارة فى بولاق الدكرور 

وبالفحص تمكن رجال الشرطة، من تم تحديد السيارة مستأجرة لأحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" مقيم بدائرة مركز شرطة بولاق الدكرور بالجيزة؛  وأن مرتكب الواقعة نجله 14 سنة.

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 وبسؤاله أقر بأنه حال معاينته إحدى الشقق السكنية لاستأجرها قام نجله بتحريك السيارة أثناء تواجدها أمام العقار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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