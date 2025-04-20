الأحد 20 أبريل 2025
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حوادث

ضبط 4 عناصر إجرامية بتهمة فرض إتاوات على أصحاب المواقع الإنشائية بالقطامية

ضبط 4 عناصر إجرامية
ضبط 4 عناصر إجرامية لرفض إتاوات على أصحاب المواقع الإنشائية

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط 4 عناصر إجرامية، لقيامهم بفرض إتاوات على القائمين على المواقع الإنشائية بالقاهرة. 

ضبط 4 عناصر إجرامية لرفض إتاوات على أصحاب المواقع الإنشائية بالقطامية
ضبط 4 عناصر إجرامية لرفض إتاوات على أصحاب المواقع الإنشائية بالقطامية

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة قيام 4 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية"؛ بالتردد على المواقع الإنشائية بدائرة القسم ، وفرض إتاوات على القائمين عليها بإستخدام أسلحة نارية.
 

رفض إتاوات على أصحاب المواقع الإنشائية بالقطامية 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم بندقية آلية– 2 فرد خرطوش –طبنجة –عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 3 سيارات.
 

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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