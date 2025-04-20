ضبط 4 عناصر إجرامية بتهمة فرض إتاوات على أصحاب المواقع الإنشائية بالقطامية

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط 4 عناصر إجرامية، لقيامهم بفرض إتاوات على القائمين على المواقع الإنشائية بالقاهرة.

ضبط 4 عناصر إجرامية لرفض إتاوات على أصحاب المواقع الإنشائية بالقطامية

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة قيام 4 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية"؛ بالتردد على المواقع الإنشائية بدائرة القسم ، وفرض إتاوات على القائمين عليها بإستخدام أسلحة نارية.



رفض إتاوات على أصحاب المواقع الإنشائية بالقطامية

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم بندقية آلية– 2 فرد خرطوش –طبنجة –عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 3 سيارات.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.