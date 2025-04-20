ضبط 4 عناصر إجرامية بتهمة فرض إتاوات على أصحاب المواقع الإنشائية بالقطامية
تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط 4 عناصر إجرامية، لقيامهم بفرض إتاوات على القائمين على المواقع الإنشائية بالقاهرة.
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة قيام 4 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية"؛ بالتردد على المواقع الإنشائية بدائرة القسم ، وفرض إتاوات على القائمين عليها بإستخدام أسلحة نارية.
رفض إتاوات على أصحاب المواقع الإنشائية بالقطامية
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم بندقية آلية– 2 فرد خرطوش –طبنجة –عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 3 سيارات.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
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