أمرت النيابة المختصة، بعرض المضبوطات التي تم ضبطها مع المنتجة سارة خليفة في اتهامها بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار في القاهرة، على المعمل الكيميائي لإعداد تقرير مفصل عنها كما كلفت باستدعاء مجرى التحريات لسؤاله.

سارة خليفة تنكر صلتها بالمخدرات المضبوطة.. والنيابة تواجهها بالأدلة والتسجيلات

من جانبها نفت سارة خليفة صلتها بالمواد المخدرة التي ضبطت بحوزتها، فيما قامت النيابة بمواجهة المتهمة بالأحراز والأدلة الاتهامات ومقاطع فيديو وتسجيلات صوتية ومرئية مع بعض المتهمين المقبوض عليهم.

سارة خليفة تنكر صلتها بالمخدرات المضبوطه..والنيابة تواجهها بالأدلة والتسجيلات

وكشفت التحقيقات، أن المتهمة تستعين بأجانب تجلب منهم مواد تصنيع المخدرات من الصين وبعض الدول الأجنبية وأنها تتخذ من منطقتي السلام ومدينة نصر وكرا لترويج التجارة غير المشروعة.

وكانت النيابة تلقت إخطارا من قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بتمكن تنسيقًا من ضبط تشكيل عصابي تتزعمه سارة خليفة.

وأكدت قيام عناصر تشكيل عصابي بمحاولة جلب كميات من المواد الخام المكونة لمخدر البودر "الحشيش الاصطناعي" واستخدامهم لشقتين سكنيتين بالقاهرة كمعملين لخلط وتهيئة تلك المواد تمهيدًا للإتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط عناصر التشكيل وبحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الحشيش الإصطناعى بلغت 200 كيلو جرام - المواد الخام والآلات والأدوات المستخدمة فى خلط وتهيئة المواد المخدرة.

كما تم ضبط كمية من المشغولات الذهبية - مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - 5 سيارات من متحصلات نشاطهم الإجرامي، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 420 مليون جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.