قداس وكحك، أبرز احتفالات نزلاء مراكز الإصلاح المسيحيين بعيد القيامة (صور)

في مشهد يعكس قيم التعايش والمحبة، استقبلت مراكز الإصلاح والتأهيل التابعة لقطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية عددًا من رجال الدين المسيحي، لإقامة قداس عيد القيامة المجيد لعام 2025، داخل دور العبادة التي تم إنشاؤها داخل المراكز على طراز مماثل لنظيرتها بالخارج، حيث أُقيمت الشعائر بالتزامن مع الاحتفالات خارج السجون.

أجواء روحانية ومشاركة وطنية

حرص عدد من شيوخ الأزهر على مشاركة النزلاء والنزيلات المسيحيين هذه المناسبة، وقدموا التهاني والتبريكات، في مشهد جسّد عمق الوحدة الوطنية، وصلابة النسيج الاجتماعي الذي تتميز به مصر عبر تاريخها.

كحك العيد من صنع النزلاء

وخلال الاحتفال، تم توزيع كحك العيد على النزلاء، من إنتاج ورش العمل داخل مراكز الإصلاح، في لفتة إنسانية تعكس جهود الوزارة في دعم الجوانب الروحية والاجتماعية للنزلاء، وتشجيعهم على الاندماج الإيجابي داخل المنظومة الإصلاحية.

قداس وأجواء احتفالية داخل مراكز الإصلاح.. "الداخلية" تتيح للنزلاء المسيحيين الاحتفال بعيد القيامة المجيد بمشاركة رجال دين مسيحي وأزهريين.. وإنتاج النزلاء يُزين الموائد بكحك العيد

قداس وأجواء احتفالية داخل مراكز الإصلاح.. "الداخلية" تتيح للنزلاء المسيحيين الاحتفال بعيد القيامة المجيد بمشاركة رجال دين مسيحي وأزهريين.. وإنتاج النزلاء يُزين الموائد بكحك العيد

مشاعر شكر وامتنان



وأعرب النزلاء المسيحيون عن سعادتهم بإتاحة الفرصة لإقامة الشعائر الدينية والاحتفال وسط أجواء من التقدير والدعم، موجهين الشكر لزملائهم من النزلاء المسلمين ولمسؤولي المراكز على هذه اللفتة الإنسانية التي تعكس نهجًا جديدًا في السياسة العقابية.

حقوق الإنسان في قلب المنظومة

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لإعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق فلسفة العقوبة بمنهجها الحديث، الذي يهدف إلى إصلاح الفكر والسلوك، من خلال دعم الجوانب الدينية والروحية والثقافية للنزلاء داخل المراكز.

قداس وأجواء احتفالية داخل مراكز الإصلاح.. "الداخلية" تتيح للنزلاء المسيحيين الاحتفال بعيد القيامة المجيد

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