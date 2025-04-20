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حوادث

إلزام ورثة حلمي بكر برد 3 ملايين جنيه لطبيب أسنان شهير

الموسيقار الراحل
الموسيقار الراحل حلمي بكر، فيتو

أصدرت محكمة شمال الجيزة الابتدائية حكمًا بإلزام ورثة الموسيقار الراحل حلمي بكر بسداد مبلغ قدره 3 ملايين جنيه لطبيب أسنان شهير، مع الفوائد القانونية بنسبة 4%، اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى، وذلك عن سلفة كان قد منحها الطبيب للراحل قبل وفاته.

وتعود وقائع القضية إلى تقدم الطبيب ببلاغ رسمي ضد ورثة حلمي بكر، وهم نجله هشام حلمي بكر، وزوجته سماح ع. بصفتها الشخصية ووصية بدون أجر على ابنته القاصرة ريهام حلمي بكر، مطالبا إياهم بسداد مبلغ مالي كان قد دفعه للموسيقار الراحل بموجب إيصال استلام مؤرخ في 26 فبراير 2024.

الطبيب منح الراحل مبلغ 3 ملايين جنيه على سبيل السلفة

وجاء في الدعوى أن الطبيب منح الراحل مبلغ 3 ملايين جنيه على سبيل السلفة، على أن يتم رده في موعد أقصاه 20 ديسمبر 2024، إلا أن الأخير امتنع عن السداد، رغم محاولات المتقدم بالدعوى لاسترداد المبلغ وديًا. ومع وفاة حلمي بكر في 1 مارس 2024، تعلقت ذمة الورثة بسداد هذا الدين، إذ لا تُقسم التركة قانونًا إلا بعد الوفاء بما عليها من التزامات مالية.

وأكد الطبيب في دعواه أنه أنذر الورثة مرارًا بضرورة سداد المبلغ، إلا أنهم لم يستجيبوا دون وجود أي مبرر قانوني، مما اضطره إلى اللجوء للقضاء، ورفع دعوى أمر أداء وفقًا لنصوص المادتين 201 و202 من قانون المرافعات، مطالبًا بإلزامهم بالسداد وتحميلهم المصروفات وأتعاب المحاماة.

 

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