إحباط محاولة تشكيل عصابي جلب كميات من المواد المخدرة بـ420 مليون جنيه (صور)

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في إحباط محاولة تشكيل عصابي جلب كمية كبيرة من المواد المخدرة، تقدر قيمتها المالية بـ 420 مليون جنيه.

إحباط جلب كمية كبيرة من مخدر الحشيش الإصطناعى



أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا والجهات المعنية بالوزارة قيام عناصر تشكيل عصابى بمحاولة جلب كميات من المواد الخام المكونة لمخدر البودر "الحشيش الإصطناعى" واستخدامهم لشقتين سكنيتين بالقاهرة كمعملين لخلط وتهيئة تلك المواد تمهيدًا للاتجار بها.

إحباط جلب كمية كبيرة من مخدر الحشيش الإصطناعى



إحباط جلب كمية كبيرة من مخدر الحشيش الإصطناعى



إحباط جلب كمية كبيرة من مخدر الحشيش الإصطناعى



سيارات ومشغولات ذهبية ودولارات بحوزة المتهمين



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط عناصر التشكيل وبحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الحشيش الاصطناعى بلغت 200 كيلو جرام - المواد الخام والآلات والأدوات المستخدمة فى خلط وتهيئة المواد المخدرة.

كما ضبط كمية من المشغولات الذهبية - مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – 5 سيارات من متحصلات نشاطهم الإجرامي.





وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 420 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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