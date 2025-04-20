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حوادث

الأمن يكشف حقيقة فيديو "ترويع زفاف قنا".. خلاف مالي وراء الواقعة وضبط حائزي الأسلحة النارية

قوات الشرطة، فيتو
قوات الشرطة، فيتو

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن منشور يتضمن صورًا لثلاثة أشخاص يحملون أسلحة نارية، مع الزعم بقيامهم وآخرين بترويع المواطنين وإطلاق أعيرة نارية تجاه موكب زفاف بمحافظة قنا، بدعوى صدور حكم قضائي بالمؤبد لصالح العريس ضد أحدهم.

 

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حقيقة فيديو "ترويع زفاف قنا".. خلاف مالي وراء الواقعة وضبط حائزي الأسلحة النارية

وبالفحص الأمني، تبين عدم صحة ما ورد بالمنشور المتداول، حيث لم يثبت قيام الأشخاص الظاهرين بالصور بترويع المواطنين أو إطلاق أعيرة نارية على موكب الزفاف، وتبين أن حقيقة الواقعة تعود إلى وجود خلافات مالية بين العريس وأحد المتهمين الظاهرين بالمنشور، وهو شخص له معلومات جنائية.

 

بسؤال أسرة العريس، أكدوا عدم صحة ما جاء بالمنشور، ونفوا تعرضهم لأي تهديد أو إطلاق نار، مشيرين إلى أن ما حدث مجرد خلاف شخصي لا علاقة له بالحكم القضائي المذكور.

القبض على المتهمين وضبط الأسلحة 

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط الأشخاص الثلاثة الظاهرين بالصور المتداولة، وعُثر بحوزتهم على بندقية آلية و2 بندقية خرطوش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

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