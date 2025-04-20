قام فريق من جهات التحقيق المختصة، بإجراء معاينة لـ شقتين سكنيتين جدرى استخدامهما كمعملين لخلط وتصنيع مخدر الحشيش الاصطناعي، والذى يستخدم بمعرفة عصابة سارة خليفة ؛ تمهيدًا للإتجار بها.

مجوهرات ودولارات وسيارات و200 كيلو حشيش أبرز الأحراز مع عصابة سارة خليفة

وعثر فريق التحقيق على كمية كبيرة من مخدر الحشيش الإصطناعى بلغت 200 كيلو جرام - المواد الخام والآلات والأدوات المستخدمة فى خلط وتهيئة المواد المخدرة.

كما تم حجز 5 سيارات فى أحد المقار التابعة لمكافحة المخدرات والتى تسخدم فى أعمال النقل وجلب وتوزيع المخدرات.

مجوهرات ودولارات وسيارات و200 كيلو حشيش أبرز الأحراز مع عصابة سارة خليفة

كانت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا والجهات المعنية بالوزارة قيام عناصر تشكيل عصابى تتزعمه سيدة تدعى سارة خليفة “ منتجة ومذيعة سابقة” بمحاولة جلب كميات من المواد الخام المكونة لمخدر البودر "الحشيش الإصطناعى" وإستخدامهم لشقتين سكنيتين بالقاهرة كمعملين لخلط وتهيئة تلك المواد تمهيدًا للإتجار بها.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط عناصر التشكيل وبحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الحشيش الإصطناعى بلغت 200 كيلو جرام - المواد الخام والآلات والأدوات المستخدمة فى خلط وتهيئة المواد المخدرة.

كما ضبط كمية من المشغولات الذهبية - مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – 5 سيارات من متحصلات نشاطهم الإجرامى.





وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة420 مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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