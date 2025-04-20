الأحد 20 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مجوهرات ودولارات وسيارات و200 كيلو حشيش أبرز الأحراز مع عصابة سارة خليفة

أحراز قضية سارة خليفة،
أحراز قضية سارة خليفة، فيتو

قام فريق من جهات التحقيق المختصة، بإجراء معاينة لـ شقتين سكنيتين جدرى استخدامهما  كمعملين لخلط وتصنيع مخدر الحشيش الاصطناعي، والذى يستخدم بمعرفة عصابة سارة خليفة ؛ تمهيدًا للإتجار بها.

مجوهرات ودولارات وسيارات و200 كيلو حشيش أبرز الأحراز مع عصابة سارة خليفة
مجوهرات ودولارات وسيارات و200 كيلو حشيش أبرز الأحراز مع عصابة سارة خليفة

وعثر فريق التحقيق على كمية كبيرة من مخدر الحشيش الإصطناعى بلغت 200 كيلو جرام - المواد الخام والآلات والأدوات المستخدمة فى خلط وتهيئة المواد المخدرة.

كما تم حجز  5 سيارات  فى أحد المقار التابعة لمكافحة المخدرات والتى تسخدم فى أعمال النقل وجلب وتوزيع المخدرات.

مجوهرات ودولارات وسيارات و200 كيلو حشيش أبرز الأحراز مع عصابة سارة خليفة
مجوهرات ودولارات وسيارات و200 كيلو حشيش أبرز الأحراز مع عصابة سارة خليفة

كانت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا والجهات المعنية بالوزارة قيام عناصر تشكيل عصابى تتزعمه سيدة تدعى سارة خليفة “ منتجة ومذيعة سابقة”  بمحاولة جلب كميات من المواد الخام المكونة لمخدر البودر "الحشيش الإصطناعى" وإستخدامهم لشقتين سكنيتين بالقاهرة كمعملين لخلط وتهيئة تلك المواد تمهيدًا للإتجار بها.


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط عناصر التشكيل وبحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الحشيش الإصطناعى بلغت 200 كيلو جرام - المواد الخام والآلات والأدوات المستخدمة فى خلط وتهيئة المواد المخدرة.

كما ضبط كمية من المشغولات الذهبية - مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – 5 سيارات من متحصلات نشاطهم الإجرامى.
  

إحباط محاولة تشكيل عصابي جلب كميات من المواد المخدرة بـ420 مليون جنيه (صور)

سقوط دجال الإسكندرية بتهمة النصب على المواطنين بزعم العلاج الروحاني


وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة420 مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سارة خليفة المنتتجة سارة خليفة حبس سارة خليفة معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات مخدر الحشيش الإصطناعى مخدر الحشيش

مواد متعلقة

إحباط محاولة تشكيل عصابي جلب كميات من المواد المخدرة بـ420 مليون جنيه (صور)

سقوط دجال الإسكندرية بتهمة النصب على المواطنين بزعم العلاج الروحاني

القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبى

ضبط 4 عناصر إجرامية بتهمة فرض إتاوات على أصحاب المواقع الإنشائية بالقطامية

وزير الداخلية يبحث مع المفتش العام للشرطة بجمهورية أوغندا تعزيز التعاون المشترك

الأمن يكشف حقيقة فيديو "ترويع زفاف قنا".. خلاف مالي وراء الواقعة وضبط حائزي الأسلحة النارية

قداس وكحك، أبرز احتفالات نزلاء مراكز الإصلاح المسيحيين بعيد القيامة (صور)

حملة أمنية بسوهاج تضبط 135 متهمًا بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات

ads

الأكثر قراءة

النيابة تأمر بالتحقيق مع كل من تردد علي منزل سارة خليفة خلال الشهر الجاري

تفاصيل صادمة في القبض علي عصابة المنتجة سارة خليفة

أبرزهم الآيس والشابو، النيابة تعاين معملين لتصنيع المخدرات بقضية المنتجة سارة خليفة

بث مباشر، مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025

انخفاض يصل لـ 6 جنيهات، أسعار البيض اليوم الأحد في الأسواق

إحباط محاولة تشكيل عصابي جلب كميات من المواد المخدرة بـ420 مليون جنيه (صور)

فنكوش إثيوبيا.. خبير سدود يكشف: سد النهضة غير قادر على توليد الكهرباء

النيابة تحقق مع سارة خليفة بقضية الاتجار في المخدرات، وهذا ردها على الاتهام

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في السوق المحلية اليوم

37 ألف دولار للطن سعر القصدير بالبورصات العالمية

تعرف على سعر النحاس الأحمر والأصفر

أسعار شرائح الألومنيوم البارد تسجل 158 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وزير الأوقاف السابق: زعزعة الثوابت الدينية تهدد استقرار المجتمع

بعد تصريحات الهلالي المثيرة للجدل.. الفرق بين التركة والميراث

بعد تصريحات الهلالي، ما حكم تصرف الإنسان في ممتلكاته حال حياته؟ الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية