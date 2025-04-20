سارة خليفة للنيابة: أعاني من مرض خبيث وأحتاج إلى عناية طبية خاصة

تواصل نيابة القاهرة الجديدة التحقيق مع المنتجة الفنية سارة خليفة بتهمة حيازة والاتجار في المواد المخدرة.

وخلال التحقيقات قالت بأنها تعاني من مرض خبيث في الرحم ويؤدي إلى مضاعفات وتحتاج إلى عناية طبية معينة وخاصة.

وأضافت أنها ليس لها ثمة علاقة بالمواد المخدرة ولا تعرف أي من أفراد التشكيل.

وتقدم دفاع المتهمة بطلب إلى النيابة العامة لتوقيع الكشف الطبي عليها.

يذكر أن الأحراز تقارب الـ ٢٠٠ كيلو من مخدر الحشيش والشابو المصنعين فضلا عن ضبط مواد تستخدمها في تصنيع المواد المخدرة.



وكشفت التحقيقات أن المتهمة تستعين بأجانب تجلب منهم مواد تصنيع المخدرات من الصين وبعض الدول الأجنبية وأنها تتخذ من منطقتي السلام ومدينة نصر وكرا لترويج التجارة غير المشروعة.

تفاصيل القبض على المنتجة الفنية سارة خليفة

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على سارة خليفة داخل شقة سكنية راقية بمنطقة التجمع في القاهرة الجديدة، وذلك عقب ورود معلومات سرية إلى الجهات المعنية، تُفيد بتورطها في نشاط إجرامي متعلق بالاتجار في المواد المخدرة.

وخلال مداهمة الشقة، عثرت قوات الأمن على كميات من المواد المخدرة يُشتبه في إعدادها للبيع، بالإضافة إلى أدوات تغليف وتوزيع يُعتقد أنها تُستخدم في تسهيل عمليات الترويج.

وجاءت عملية الضبط بعد جهود أمنية مكثفة، شملت تتبع تحركات المتهمة ومراقبة نشاطها لفترة من الوقت، حتى تأكدت السلطات من صحة المعلومات الواردة وأسفرت هذه المتابعة عن تنفيذ عملية ناجحة أفضت إلى القبض عليها والتحفظ على المضبوطات.

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