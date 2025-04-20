حملة أمنية بسوهاج تضبط 135 متهمًا بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات

شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج، عدة حملات موسعة استهدفت تجار ومروجي وحائزي المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة بدائرة مركز شرطة طهطا؛ في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة العناصر الإجرامية، وتكثيف الحملات الأمنية للقضاء على كافة صور الخروج على القانون.

حملة أمنية فى مركز طهطا تضبط 135 متهمًا بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات

وأسفرت جهود تلك الحملات خلال الفترة الأخيرة عن ضبط 125 قضية متنوعة، تم خلالها القبض على 135 متهمًا، بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية.

تفاصيل المضبوطات

وشملت المضبوطات، المواد المخدرة نحو 22 كيلوجرامًا من مخدر الحشيش، وكمية من مخدر الشابو، أكثر من 1000 قرص مخدر بأنواع مختلفة، ولأسلحة النارية والذخائر، 23 بندقية آلية، 20 بندقية خرطوش، و190 فردًا محلي الصنع، وكميات من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والعرض على النيابة العامة المختصة للتحقيقات.



وأكدت الأجهزة الأمنية أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة شاملة لاستهداف البؤر الإجرامية، ومكافحة الاتجار في المواد المخدرة، وضبط حائزي الأسلحة النارية غير المرخصة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار داخل المجتمع.

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