سارة خليفة، قصة القبض علي المنتجة التليفزيونية.. الداخلية تضبط 200 كيلو حشيش بـ 420 مليون جنيه وسيارات فارهة ومجوهرات.. وقرارات عاجلة من النيابة

سارة خليفة، كشفت جهات التحقيق عن شبكة إجرامية ضالعة في تصنيع وتهريب المخدرات على نطاق واسع، يقودها شخص غير متوقع، وهي المذيعة والمنتجة التلفزيونية السابقة سارة خليفة.

تفاصيل القبض علي سارة خليفة

وعثر الأمن داخل شقتين سكنيتين بالقاهرة، استخدمتهما العصابة كمعملين سريين لخلط وتصنيع مخدر الحشيش الاصطناعي، وهو نوع من المخدرات الذي يعصف بحياة العديد من المدمنين في مصر.

200 كيلو حشيش اصطناعي في قبضة التحقيقات

بعد سلسلة من التحريات الدقيقة، استهدفت الجهات الأمنية معاقل العصابة، حيث عثرت على 200 كيلو جرام من الحشيش الاصطناعي، تم تحضيرها باستخدام مواد خام وآلات متخصصة.

وكان هذا المخدر قد تم تحضيره ليتداول بين السوق السوداء، مما كان سيتسبب في تدمير حياة العديد من الأشخاص في المجتمع.

المضبوطات

مجوهرات، دولارات وسيارات: مكاسب غير مشروعة

في لحظات كشف الجريمة، عثرت فرق التحقيق على كميات ضخمة من الأموال، تتضمن عملات محلية وأجنبية، فضلًا عن مشغولات ذهبية فاخرة تقدر قيمتها بملايين الجنيهات.

كما تم ضبط خمس سيارات فاخرة كانت تستخدم في عمليات نقل المخدرات والمعدات اللازمة للإنتاج. هذه المكاسب المادية كانت نتيجة لعصابة منظَّمة استهدفت الكسب السريع على حساب أرواح الأبرياء.

قيمة المواد المخدرة تتجاوز 420 مليون جنيه

تعد المضبوطات من أكبر العمليات في تاريخ مكافحة المخدرات في المنطقة، حيث بلغت قيمة المخدرات المضبوطة ما يقارب 420 مليون جنيه مصري.

حجم الكارثة كان سيصل إلى آفاق غير مسبوقة، لولا الجهود الأمنية التي تمكنت من إحباط هذه الجريمة في وقت مبكر.

سارة خليفة: من الإعلام إلى الجريمة

لم يكن أحد يتوقع أن سارة خليفة، التي كانت ذات يوم وجهًا معروفًا في الإعلام المصري، ستتحول إلى زعيمة عصابة إجرامية.

المذيعة السابقة التي حققت شهرة واسعة، استغلت مهاراتها في التنظيم والتخطيط للقيام بتجارة المخدرات، متورطة في شبكة غير شرعية تسببت في تدمير آلاف الأرواح.

قرارات النيابة مع سارة خليفة وعصابتها

تواصل النيابة العامة، التحقيقات لكشف المزيد من تفاصيل هذه الجريمة المروعة، وتحديد جميع أفراد العصابة الذين شاركوا في هذا النشاط الإجرامي.

وكلفت النيابة أمرت النيابة المختصة، بعرض المضبوطات التي تم ضبطها مع المنتجة سارة خليفة في اتهامها بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار في القاهرة، على المعمل الكيميائي لإعداد تقرير مفصل عنها كما كلفت باستدعاء مجرى التحريات لسؤاله، واجراء مواجهة بين المتهمين واعداد تقرير بشأن الاحراز وحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.



المضبوطات مع عصابة سارة خليفة

مجوهرات ودولارات وسيارات أبرز الأحراز مع عصابة سارة خليفة

ألقى 4 متهمين شركاء المنتجة الفنية الشهيرة سارة خليفة والمتهمة بالاتجار في المواد المخدرة، التهمة على الأخيرة أثناء التحقيقات معهم أمام نيابة القاهرة الجديدة.

شركاء سارة خليفة: دورنا نقل المواد الخام والمنتجة هي الكل في الكل

واعترف المتهمون بنقلهم المواد المخدرة الخام بمعرفة سارة خليفة إلي شقق مستأجرة في منطقتي السلام ومدينة نصر لتصنيع مخدري الحشيش والشابو

وأشار المتهمون أن المنتجة سارة خليفة هي المسئولة الأولي عن جلب المواد الخام المخدرة من الصين كما هي المسئولة عن عملية الدفع واستلام الأموال وأن مهمتهم تقتصر علي نقل المواد المخدرة إلي شقق التصنيع.



وأوضح المتهمون أن سارة خليفة يعاونها أكثر من ١٠ أشخاص في تصنيع المواد المخدرة فضلا عن تعاونها مع أجانب خارج مصر



وتبين أن الأحراز تقارب الـ ٢٠٠ كيلو من مخدر الحشيش والشابو المصنعين فضلا عن ضبط مواد تستخدمها في تصنيع المواد المخدرة.



وكشفت التحقيقات أن المتهمة تستعين بأجانب تجلب منهم مواد تصنيع المخدرات من الصين وبعض الدول الأجنبية وأنها تتخذ من منطقتي السلام ومدينة نصر وكرا لترويج التجارة غير المشروعة.

حد بينتقم مني، تفاصيل مواجهة نارية بين سارة خليفة والمتهمين

وواجهت نيابة القاهرة الجديدة، أقوال المنتجة الفنية الشهيرة سارة خليفة والمتهمة بالاتجار في المواد المخدرة، ببعض المتهمين الذين اعترفوا أنهم يعملون تحت إداراتها.

وجاءت تفاصيل المواجهة كالتالي: إنكار شديد من سارة خليفة قائلة “والله ما شوفتهومش قبل كدة ما اعرفهومش.. ده اكيد حد بينتقم مني”، ليرد عليها بعض المتهمين “لا عرفانا وفي شات ما بينا يثبت ومكالمات”.

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