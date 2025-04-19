أخبار الحوادث اليوم: مصرع وإصابة 13 عاملا في حادث تصادم بالإسماعيلية.. 18 مايو الحكم في استئناف إبراهيم فايق بقضية تسريب الفار.. وترحيل سوزي الأردنية لنيابة المطرية بعد ادعاء سرقة وهمية

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

استشهاد عقيد بالمرور وإصابة اثنين في حادث أعلى الطريق الدائري

استُشهد العقيد مصطفى ربيع، من قوة الإدارة العامة للمرور، وأُصيب شخصان آخران، إثر حادث صدم مروّع وقع أعلى الطريق الدائري، أثناء تنفيذ حملة مرورية لفحص تراخيص السيارات.

ترحيل سوزي الأردنية لنيابة المطرية بعد ادعاء سرقة وهمية

رحلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة البلوجر الأردنية المعروفة باسم "سوزي الأردنية" إلى نيابة المطرية، للتحقيق معها في اتهامها بنشر أخبار كاذبة تتعلق بجريمة سرقة تبيّن لاحقًا أنها وهمية.

تأجيل استئناف إبراهيم فايق في قضية تسريب الفار لجلسة 18 مايو للحكم

قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، تأجيل استئناف الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبد الباسط، على حكم تغريمهما مليون جنيه لكل منهما، في قضية التسريب الصوتي الخاص بمباراة الزمالك والبنك الأهلي المعروفة إعلاميًّا بـ “قضية تسريب الفار” إلى جلسة 18 مايو المقبل للحكم.



سقوط عامل تحرش بسيدة داخل أتوبيس بالسيدة زينب

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عامل بتهمة التحرش بسيدة داخل أتوبيس بمنطقة السيدة زينب.

تأييد اعدام المتهم بهتك عرض الطفلة جانيت والتخلص من جثمانها بحدائق مدينة نصر

قضت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، برفض الاستئناف المقدم من المتهم بهتك عرض الطفلة السودانية جانيت، وإنهاء حياتها والتخلص من جثمانها بإلقائها في الحدائق بمدينة نصر علي حكم إعدامه وقضت بتأييد حكم أول درجة.

مصرع طفلين في حريق شقة سكنية بشبين القناطر

لقى طفلان مصرعهما فى حريق شقة بقرية تل بنى تميم دائرة مركز شرطة شبين القناطر وانتقلت سيارات الإطفاء على الفور، وتمت السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المنازل المجاورة، ونقل الطفلين إلى المستشفى وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.



الداخلية تعد فيلما تسجيليا حول البرامج التدريبية المتطورة للشرطة النسائية (فيديو)

أعدت وزارة الداخلية، فيلم تسجيلي عن دور المرأة في حفظ السلام، تم إنتاج فيلم تسجيلي يُبرز البرامج التدريبية المتطورة التي تتلقاها الكوادر الشرطية النسائية، وذلك استعدادًا لمشاركتهن في عمليات حفظ السلام الدولية.

مصرع وإصابة 13 عاملا في حادث تصادم بالإسماعيلية

لقي 3 عمال مصرعهم وأصيب 10 آخرين، جراء حادث تصادم وقع بين سيارتين بشرق قناة السويس بالقنطرة شرق بالإسماعيلية.



الحق بنتك، حكاية صغيرة تعرضت لهتك عرض داخل حمام مدرسة في المرج

الحق بنتك الصغيرة حاجة وحشة حصلتلها في المدرسة، هكذا بدأ سامح كلامه أمام نيابة المرج في بلاغه الذي يتهم فيه شابا بهتك عرض ابنته الصغيرة داخل حمام مدرسة في منطقة المرج.

ارتفاع عدد مصابي حريق توكيل صيانة سيارات بطريق السويس الصحراوي لـ 6 أشخاص

ارتفع عدد مصابي حريق نشب داخل توكيل صيانة سيارات على طريق السويس الصحراوي، إلى 6 أشخاص بحالة اختناق.

سقوط لصوص الكابلات وهواتف الطلاب ونصاب «المغافلة» فى قبضة أمن القاهرة

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في توجيه عدة ضربات موجعة لمرتكبي جرائم السرقات، يأتي ذلك في إطار الضربات الأمنية المتلاحقة التي تنفذها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بكافة أشكالها، وضمن جهودها المستمرة لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة.

وفاة وكيل نيابة في حادث مروري بالشرقية

شهد الطريق الإقليمي بنطاق محافظة الشرقية، حادث سير مروع أسفر عن وفاة وكيل نيابة، وجرى نقل جثمان المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بلبيس المركزي والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.

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