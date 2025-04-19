السبت 19 أبريل 2025
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حوادث

ترحيل سوزي الأردنية لنيابة المطرية بعد ادعاء سرقة وهمية

سوزي الأردنية
سوزي الأردنية

رحلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة البلوجر الأردنية المعروفة باسم "سوزي الأردنية" إلى نيابة المطرية، للتحقيق معها في اتهامها بنشر أخبار كاذبة تتعلق بجريمة سرقة تبيّن لاحقًا أنها وهمية.

 

القبض على سوزي الأردنية

وكانت قوات الأمن بالقاهرة ألقت القبض على سوزي الأردنية بتهمة نشر أخبار كاذبة متعلقة بسرقة وهمية تعرضت لها شقيقتها من ذوي الاحتياجات.

 

كانت الأجهزة رصدت قيام سوزي الأردنية بنشر مقطع فيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، زعمت فيه أن شقيقتها، من ذوي الاحتياجات الخاصة، تعرضت لسرقة هاتفها المحمول.

 

وبالفحص تبين أن المتهمة صديقة المجني عليها، وأن سوزي الأردنية اختلقت واقعة السرقة لزيادة المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرت معلومات مغلوطة تهدد السلم العام وتثير البلبلة.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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