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حوادث

مصرع طفلين في حريق شقة سكنية بشبين القناطر

حريق بالقليوبية،فيتو
حريق بالقليوبية،فيتو

لقى طفلان مصرعهما فى حريق شقة بقرية تل بنى تميم دائرة مركز شرطة شبين القناطر وانتقلت سيارات الإطفاء على الفور، وتمت السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المنازل المجاورة، ونقل الطفلين إلى المستشفى وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

 

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تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مدير امن القليوبية اخطارا من المقدم محمود اسماعيل رئيس مباحث مركز شبين القناطر يفيد اندلاع حريق فى شقة بقرية تل بنى تميم انتقلت سيارات الإطفاء، والرائد محمد مجدي معاون اول مباحث المركز والنقيب عبدالرحمن بيومي معاون مباحث المركز وتم السيطرة على النيران وأسفر عن مصرع طفلين هما أشرف حازم أشرف السيد عبد الهادي4 سنوات وشقيقه عيسي حازم، وتم نقل الجثتان للمستشفى إثر إصابتهما باختناق وتوفيا وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق. 

 

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اللواء عبد الفتاح القصاص مدير أمن القليوبية مركز شرطة شبين القناطر مركز شبين القناطر مباحث مركز شبين القناطر قليوب

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