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حوادث

ارتفاع عدد مصابي حريق توكيل صيانة سيارات بطريق السويس الصحراوي لـ 6 أشخاص

حريق، فيتو
حريق، فيتو

ارتفع عدد مصابي حريق نشب داخل توكيل صيانة سيارات على طريق السويس الصحراوي، إلى 6 أشخاص بحالة اختناق. 

حريق توكيل صيانة سيارات بطريق السويس الصحراوي

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل توكيل صيانة سيارات على طريق السويس الصحراوي، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

وأسفر الحريق عن إصابة 6 أشخاص بحالة اختناق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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