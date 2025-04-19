السبت 19 أبريل 2025
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حوادث

وفاة وكيل نيابة في حادث مروري بالشرقية

حوادث الطرق، فيتو
حوادث الطرق، فيتو

 شهد الطريق الإقليمي بنطاق محافظة الشرقية، حادث سير مروع أسفر عن وفاة وكيل نيابة، وجرى نقل جثمان المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بلبيس المركزي والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.

نزيف الأسفلت مستمر.. مصرع وكيل نيابة في حادث انقلاب سيارة ملاكي في بلبيس

تلقت غرفة عمليات النجدة  إخطارا بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول شخص يدعي"محمد.ه" 27 عاما، وكيل نيابة، مقيم بمحافظة القاهرة (جثة هامدة).

وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابة المتوفى التي أودت بحياته إثر تعرضه لحادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الإقليمي بين قريتي (بني صالح وحفنا) بدائرة مركز بلبيس.

جرى التحفظ على جثمان المتوفى بمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثمان عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الحادث وملابساته وكيفية حدوثه.

 

حوادث الطرق

وتعرف  حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يوميّ، وهي تتسبّب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسيّ على حدّة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوداث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الإنشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة والغير معروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

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