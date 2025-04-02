الأربعاء 02 أبريل 2025
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حوادث

مصرع شخص إثر حريق هائل في مزرعة مواشي بالقليوبية

حريق بالقليوبية،فيتو
حريق بالقليوبية،فيتو

لقي شخص مصرعه اليوم الأربعاء، إثر اندلاع حريق هائل في مزرعة مواشي بعزبة عليان، بمنطقة الجبل الأصفر، مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

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مصرع شخص في  حريق هائل في مزرعة مواشي بالقليوبية 
تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقليوبية بلاغًا بتصاعد أدخنة كثيفة وألسنة لهب من داخل المزرعة، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، حيث تم فرض كردون أمني لمنع امتداد النيران إلى المنشآت المجاورة.

وبعد الفحص، تبين أن الحريق نشب داخل مزرعة مواشي مكونة من طابق واحد، ونجحت قوات الإطفاء في السيطرة عليه، إلا أنه أسفر عن مصرع شخص، وجرى التحفظ على جثته تحت تصرف النيابة العامة.

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الحماية المدنية بالقليوبية أيام عيد الفطر المبارك ثالث ايام عيد الفطر المبارك محافظة القليوبية

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