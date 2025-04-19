سقوط لصوص الكابلات وهواتف الطلاب ونصاب «المغافلة» فى قبضة أمن القاهرة

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في توجيه عدة ضربات موجعة لمرتكبي جرائم السرقات، يأتي ذلك في إطار الضربات الأمنية المتلاحقة التي تنفذها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بكافة أشكالها، وضمن جهودها المستمرة لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة.

وأسفرت الحملات الأخيرة عن ضبط عدد من التشكيلات والعناصر الإجرامية المتورطة في وقائع سرقات متكررة، وذلك على النحو التالي:

ضبط لصوص الكابلات بالنزهة

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة النزهة من القبض على عاطلين أثناء شروعهما في سرقة كابلات كهربائية ضغط عالٍ، تابعة لأحد المشروعات الجارية بالمنطقة. وبتفتيشهما، تم العثور بحوزتهما على 7 كابلات كهربائية إلى جانب الأدوات والمعدات المستخدمة في تنفيذ الجريمة. وبمواجهتهما، أقرا بارتكاب الواقعة.

سقوط عصابة سرقة الطلاب بالمقطم

وفي المقطم، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عاطلين لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة بالإكراه استهدفت 3 طلاب، حيث استخدما سلاحًا ناريًا (فرد خرطوش)، وسلاحًا أبيضًا، بالإضافة إلى مركبة "توك توك" لتنفيذ الجريمة. وضُبط بحوزتهما 4 هواتف محمولة، بينها المسروقات، واعترفا بارتكاب الواقعة، كما أقرّا بأن أحد الهواتف المضبوطة يعود لواقعة سرقة سابقة بأسلوب مماثل.

كشف نصاب "المغافلة" بفضل السوشيال ميديا

وبعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق لحظة قيام أحد الأشخاص بخداع مواطن وسرقة مبلغ مالي منه بأسلوب "المغافلة" أثناء سيره بمنطقة روض الفرج، تحركت الأجهزة الأمنية سريعًا، وتمكنت من تحديد هوية الجاني والقبض عليه. وبفحصه، تبين أنه صاحب سجل جنائي، وضُبط بحوزته مبلغ مالي من متحصلات الجريمة بالإضافة إلى سلاح ناري. وقد تعرف عليه المجني عليه، واتهمه رسميًا بالسرقة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الخارجين عن القانون، في إطار استراتيجيتها لحفظ الأمن وملاحقة العناصر الإجرامية بمختلف أنحاء العاصمة.

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