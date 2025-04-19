السبت 19 أبريل 2025
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حوادث

تأييد اعدام المتهم بهتك عرض الطفلة جانيت والتخلص من جثمانها بحدائق مدينة نصر

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، برفض الاستئناف المقدم من المتهم بهتك عرض الطفلة السودانية جانيت، وإنهاء حياتها والتخلص من جثمانها بإلقائها في الحدائق بمدينة نصر علي حكم إعدامه وقضت بتأييد حكم أول درجة.


وجاء في الحيثيات أنه استقر في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها حسبما استخلصتها من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة في أن المتهم محمد سيد أمين عبد السلام وهو شاب في بداية العقد الثالث من العمر عامل بأحد محلات بيع الأغذية بمنطقة التبة دائرة قسم ثالث مدينة نصر، وينتمي إلى عائلة فقيرة الحال تقيم بمحافظة بني سويف بصعيد مصر، وقد استبدت به الحاجة فهجر موطنه وانتقل للعمل بمدينة القاهرة، واستقر به الحال للإقامة وشقيقه الأصغر بمسكن مؤجر بالطابق الثالث عشر بالعقار رقم 236 بشارع الأسواني دائرة قسم ثالث مدينة نصر.


المتهم تحكمت فيه غريزته


وأضافت الحيثيات أن المتهم بسبب حداثة سنه كان يحمل داخله نفسا خبيثة فتعطلت حواسه وتوقف عقله عن التفكير السليم، وفقد القدرة على الإحساس وتحكمت فيه غريزته، فسعى لإشباعها دون رادع أو وازع من ضميره، ووجد ضالته في طفلة وليدة لم يتجاوز عمرها الأشهر العشرة هي المجنى عليها جانيت جمعة بطرس، نزحت عائلتها السودانية، واستقر بها المقام بمسكن مؤجر بالطابق الخامس عشر بالعقار ذاته الذى يقيم فيه المتهم.

 

المتهم خطط لخطف المجني عليها


وأكدت الحيثيات أنه فى يوم 19 أبريل 2024 وحال وجود المجني عليها بصحبة شقيقتها أميرة التى لم تتجاوز العام السادس من عمرها بالطابق الرابع عشر تلهو مع أصدقائها تناهى لسمع المتهم صوت لهوهن فتحركت داخله دوافع الشر ودعته رغبته الشيطانية فصعد الدرج وقام بخطف المجنى عليها في غفلة من شقيقتها إلا أن الأخيرة شاهدته وهو يهبط الدرج حاملا المجنى عليها بين ذراعيه، وبعد أن وصل المتهم الطابق الأرضي انتحى بالمجنى عليها في حديقة مجاورة للعقار ولم يعبأ لصراخها فقام بكم فاها بقسوة وهتك عرضها.


إصابات المجني عليها
وأشارت الحيثيات إلى أنه ثبت بتقرير الصفة التشريحية لمصلحة الطب الشرعي أن إصابات الطفلة المجنى عليها عبارة عن كدمة بالجفن السفلي للعين اليسرى وكدمة بمقدم الجبهة وأخرى بالحاجب الأيمن وكدمات تعلو قنطرة الأنف وجانبي الأنف يمين ويسار وكدمة بالوجنة اليسرى وكدمات متداخلة بالخد الأيمن مصحوبة بتورم ويتخللها سحجات وكدمات غير منتظمة الشكل بلون محمر شاملا الشفة السفلى وسحج بلون محمر يقع بأعلى يسار العنق وسحج متكدم بمنتصف الخاصرة اليسرى وكدمات بيضاوية الشكل بلون داكن تقع أسفل مقدم البطن اليمنى والفخذين وأعلى خلفية الساق اليمني والساق اليسرى.

 

وأضاف التقرير أن الإصابات الموصوفة بجثة المجنى عليها بالوجه والفم هي إصابات رضية واحتكاكية حيوية حديثة حدثت من الضغط على تلك المناطق بغرض سد المسالك الهوائية العليا وهي جائزة الحدوث من التصوير الثابت بمذكرة النيابة العامة.

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محكمة مستانف جنايات القاهرة مدينة نصر جانيت هتك عرض الطفلة السودانية جانيت

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