السبت 19 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تأجيل استئناف إبراهيم فايق في قضية تسريب الفار لجلسة 18 مايو للحكم

الإعلامي إبراهيم
الإعلامي إبراهيم فايق

 قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، تأجيل استئناف الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبد الباسط، على حكم تغريمهما مليون جنيه لكل منهما، في قضية التسريب الصوتي الخاص بمباراة الزمالك والبنك الأهلي المعروفة إعلاميًّا بـ “قضية تسريب الفار” إلى جلسة 18 مايو المقبل للحكم.

وطالب دفاع إبراهيم فايق ببراءة موكله من الاتهامات المنسوبة إليه تأسيسا على عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ولعدم ارتكاب فعل من الأفعال المذكورة بالأوراق الواردة بالبند الأول من الاتهام، وعدم وجود تعليمات أو لوائح تمنع إذاعة تسجيلات الفار طبقا ما أورده مسئول اتحاد الكرة بالتحقيقات وذكر أنها شفوية غير معلنة للكافة.

وتقدم دفاع الإعلامي إبراهيم فايق بحافظة مستندات تحتوي على دفوعه، والتي تتضمن عدم توافر أركان جريمة مضايقة المجني عليهما، وخلو الأوراق من أي دليل فني يثبت الاجتزاء أو الحذف.

وكانت قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بتغريم الإعلامي إبراهيم فايق، والصحفي أحمد عبد الباسط رئيس تحرير برنامج " الكورة مع فايق"، مبلغ مليون جنيه لكل منهما، في اتهامهما بنشر تسريب صوتي للحكم محمد عادل داخل غرفة الفيديو خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي.

 

وكانت نيابة الشئون المالية والاقتصادية بالقاهرة، قررت إحالة الإعلامي إبراهيم فايق مقدم برنامج الكورة مع فايق، والصحفي أحمد عبد الباسط رئيس تحرير البرنامج إلى المحاكمة، في واقعة نشر تسريب صوتي للحكم محمد عادل مع حكم غرفة الفيديو محمد سلامة ميدو، والخاص بمباراة الزمالك والبنك الأهلي، عبر إحدى الفضائيات.

 

وكان انتهى المحامي العام من التحقيق مع محمد عادل الحكم الدولى الذى أدار مباراة الزمالك والبنك الأهلي في بطولة الدوري المصري، والتي صاحبها نشر وتداول تسريب صوتي للحكم مع حكم غرفة الفيديو محمد سلامة ميدو عبر إحدى الفضائيات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة مستانف القاهرة الاقتصادية قضية تسريب الفار إبراهيم فايق الاعلامي ابراهيم فايق

مواد متعلقة

الدفاع يطلب براءة إبراهيم فايق فى قضية التسريب الصوتي للحكم محمد عادل

اليوم، أولى جلسات استئناف إبراهيم فايق على حكم تغريمه مليون جنيه في قضية تسريب الفار
ads

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا

مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بدوري أبطال أفريقيا، بث مباشر لحظة بلحظة

الأهلي يبحث عن الهدف الأول في شباك صن داونز بعد مرور 60 دقيقة (صور)

شاهد مجانًا، بث مباشر مباراة الأهلي وصن دوانز في دوري أبطال أفريقيا 2025

بعد إعلانه خطة تهجير الأطباء للخارج، رسالة صادمة من أستاذ هارفارد لرئيس الوزراء

هل ينخفض سعر الذهب خلال الفترة المقبلة؟ خبراء يجيبون

بعد تأخر الحكومة في إعداده، مصير تعديل قانون الإيجار القديم أمام النواب

مفاجآت في الهجوم، كولر يعلن تشكيل الأهلي لمباراة صن داونز

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في الأسواق اليوم

سعر كيلو السكر اليوم 19 - 4 - 2025

تعرف على أسعار الأرز اليوم السبت بالسوق المحلي

أسعار لفات الألومنيوم صباح اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

من يكسر التعادل بين الأهلي وصن داونز؟! (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الفأر الأبيض في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة قريبا

المجددون، عبد الرحمن بن خلدون "مؤسس علم الاجتماع وإمام التاريخ"

فضائلهما وكيفية أدائهما والفرق بينهما، كل ما تريد معرفته عن الحج والعمرة

المزيد
الجريدة الرسمية