السبت 19 أبريل 2025
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حوادث

استشهاد عقيد بالمرور وإصابة اثنين في حادث أعلى الطريق الدائري

العقيد مصطفى ربيع
العقيد مصطفى ربيع

استُشهد العقيد مصطفى ربيع، من قوة الإدارة العامة للمرور، وأُصيب شخصان آخران، إثر حادث صدم مروّع وقع أعلى الطريق الدائري، أثناء تنفيذ حملة مرورية لفحص تراخيص السيارات.

 

استشهاد عقيد بالمرور وإصابة اثنين في حادث صدم أعلى الطريق الدائري

 

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا بوقوع حادث مروري بنطاق الطريق الدائري، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث. وبالفحص، تبيّن أن سيارة ملاكي يقودها شاب قد اصطدمت بالقوة المرورية المتواجدة أثناء تنفيذ حملة لفحص التراخيص، بنطاق منطقة التجمع.

 

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وأسفر الحادث عن استشهاد العقيد مصطفى ربيع متأثرًا بإصابته، وإصابة شخصين آخرين تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. فيما تم التحفظ على قائد السيارة المتسببة في الحادث، واقتياده إلى قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث.

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