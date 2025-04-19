سقوط عامل تحرش بسيدة داخل أتوبيس بالسيدة زينب

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عامل بتهمة التحرش بسيدة داخل أتوبيس بمنطقة السيدة زينب.

عامل يتحرش بسيدة داخل أتوبيس بالسيدة زينب

تلقي قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من سيدة تفيد بتعرضها للتحرش من قِبل أحد الأشخاص أثناء استقلالها أتوبيسًا في نطاق القسم.



وبعد تكثيف التحريات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبيّن أنه عامل يقيم بمحافظة الجيزة.



وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

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