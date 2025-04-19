مصرع وإصابة 13 عاملا في حادث تصادم بالإسماعيلية

لقي 3 عمال مصرعهم وأصيب 10 آخرين، جراء حادث تصادم وقع بين سيارتين بشرق قناة السويس بالقنطرة شرق بالإسماعيلية.

إخطار يفيد وقوع حادث تصادم

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية قد تلقت إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بالقنطرة شرق مما أسفر عن مصرع 3 عمال وإصابة 10 آخرين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

نقل الجثامين والمصابين للمستشفيات

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل الجثامين بمشرحتى مستشفى القنطرة شرق ومجمع الإسماعيلية الطبى ونقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تفاصيل الحادث

وكان اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة القنطرة شرق يفيد يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين سيارة نقل بمقطورة محملة بالسن وسيارة جامبو يستقلها عددا من العمال فى قرية الأبطال دائرة المركز.

أسفر عن مصرع عاملين فى مكان الحادث بينما لقى عامل آخر مصرعه فى مجمع الإسماعيلية الطبي وتم نقل 10 عمال آخرين مصابين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح الى مجمع الإسماعيلية الطبي لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

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