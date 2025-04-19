الطرق والنقل بالإسماعيلية تواصل أعمال تطوير منطقة إسكان مبارك بالمستقبل (صور)

تواصل مديرية الطرق والنقل في محافظة الإسماعيلية تحت إشراف المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، تنفيذ الخطة الاستثمارية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ لمنطقة الإسكان الاجتماعي (إسكان مبارك بالمستقبل).

فرد الطبقة الأسفلت

تقوم مديرية الطرق والنقل في محافظة الإسماعيلية بفرد الطبقة الأسفلتية بالشوارع، والتي سبق تجهيزها بمساحة ١٨ ألف متر مسطح أعمال الأسفلت بالمنطقة، هذا إلى جانب تبليط الشوارع الضيقة ببلاط الإنترلوك، شاملة الأرصفة وغرف التفتيش وحل مشاكل الصرف الصحي الخاصة بالعمارات والتي يبلغ مسطحها ٢٠ ألف متر مسطح من المنتظر انتهاء الأعمال قبل ٣٠ /٦/ ٢٠٢٥.

جانب من أعمال التطوير، فيتو

جانب من أعمال التطوير، فيتو

طرح مناقصة لأعمال التطوير باسكان مبارك

ومن الجدير ذكره، أن مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية قد قامت بطرح مناقصة لأعمال تطوير ورصف منطقة إسكان مبارك بداية من العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وتشمل صواعد الصرف الصحي وغرف التفتيش الخاصة بالعمارات وتطوير الشوارع والأرصفة وإنشاء شبكة صرف مياه أمطار.

جانب من أعمال التطوير، فيتو

جانب من أعمال التطوير، فيتو

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتطوير مدينة المستقبل في كافة القطاعات وخاصة في قطاع الطرق.

وكان قد وجه اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، بسرعة إنجاز الأعمال الخاصة بمشروعات رصف الطرق والتي تأتي ضمن الخطة الاستثمارية 2024 - 2025.

تنفيذ مشروعات الطرق بمراكز الإسماعيلية

وتنفذ مديرية الطرق والنقل في محافظة الإسماعيلية حاليا 10 مشروعات بنطاق محافظة الإسماعيلية، منها مشروعين بالقنطرة غرب هم طريق بر أيمن ترعة بورسعيد الواصل بين طريق معدية السيارات بالقنطرة غرب حتى السكة الحديد.

إنشاء كوبري سيارات لتنفيذ مدخل جديد لمدينة القنطرة غرب

كما تنفذ مشروع إنشاء كوبري سيارات لتنفيذ مدخل جديد لمدينة القنطرة غرب في الإسماعيلية ويخدم أيضًا سوق الجملة الجديد الذي تم الانتهاء من إنشائه بالفعل، وتبلغ الاستثمارات المحددة لتنفيذ الأعمال حوالي ٥٠ مليون جنيهًا.

بدء الأعمال منذ أول فبراير

وأوضح المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، أن الأعمال بدأت مطلع فبراير الجاري ومن المنتظر الانتهاء منها خلال 6 شهور، وهي تشمل إنشاء طريق بطول 1200 متر، تضم الأعمال جميع المرافق والإنارة،وكوبري للسيارات في نهاية الطريق أمام إدارة مرور القنطرة.

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