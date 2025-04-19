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حوادث

دفاع إبراهيم فايق يطالب ببراءة موكله

الاعلامي إبراهيم
الاعلامي إبراهيم فايق

 بدأت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، نظر استئناف الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبد الباسط، على حكم تغريمهما مليون جنيه لكل منهما، في قضية التسريب الصوتي الخاص بمباراة الزمالك والبنك الأهلي المعروفة إعلاميًّا بـ “قضية تسريب الفار”. 

وطالب دفاع إبراهيم فايق ببراءة موكله من الاتهامات المنسوبة إليه تأسيسا على عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ولعدم ارتكاب فعل من الأفعال المذكورة بالأوراق الواردة بالبند الأول من الاتهام، وعدم وجود تعليمات أو لوائح تمنع إذاعة تسجيلات الفار طبقا ما أورده مسئول اتحاد الكرة بالتحقيقات وذكر أنها شفوية غير معلنة للكافة.

وتقدم دفاع الإعلامي إبراهيم فايق بحافظة مستندات تحتوي على دفوعه، والتي تتضمن عدم توافر أركان جريمة مضايقة المجني عليهما، وخلو الأوراق من أي دليل فني يثبت الاجتزاء أو الحذف.

وكانت قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بتغريم الإعلامي إبراهيم فايق، والصحفي أحمد عبد الباسط رئيس تحرير برنامج " الكورة مع فايق"، مبلغ مليون جنيه لكل منهما، في اتهامهما بنشر تسريب صوتي للحكم محمد عادل داخل غرفة الفيديو خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي.

 

وكانت نيابة الشؤون المالية والاقتصادية بالقاهرة، قررت إحالة الإعلامي إبراهيم فايق مقدم برنامج الكورة مع فايق، والصحفي أحمد عبد الباسط رئيس تحرير البرنامج إلى المحاكمة، في واقعة نشر تسريب صوتي للحكم محمد عادل مع حكم غرفة الفيديو محمد سلامة ميدو، والخاص بمباراة الزمالك والبنك الأهلي، عبر إحدى الفضائيات.

وكان انتهى المحامي العام من التحقيق مع محمد عادل الحكم الدولى الذى أدار مباراة الزمالك والبنك الأهلي في بطولة الدوري المصري، والتي صاحبها نشر وتداول تسريب صوتي للحكم مع حكم غرفة الفيديو محمد سلامة ميدو عبر إحدى الفضائيات.

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