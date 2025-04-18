أخبار الفن اليوم: وفاة سليمان عيد.. شقيق أحمد داش يحتفل بزفافه.. تامر حسين يكشف موعد طرح ألبوم الهضبة.. أنغام تتصدر الترند بالسعودية ومصر والكويت

شهدت الساحة الفنية اليوم الجمعة العديد من الأحداث الفنية الهامة ومن أبرزهم كـ الآتي:

توفي صباح اليوم الفنان سليمان عيد بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة ونُقل إلى مستشفى بالإسعاف وتوفي به.

وشُيعت جنازة الراحل سليمان عيد من المجمع الإسلامي بمدينة الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من نجوم الفن الذين حرصوا على وداعه في لحظاته الأخيرة، من بينهم أحمد السقا، وأحمد رزق، وكريم محمود عبد العزيز، وسط أجواء من الحزن والأسى.

احتفل كريم داش شقيق الفنان أحمد داش مساء اليوم الجمعة بحفل زفافه علي هايدي الخولي وسط حضور الأصدقاء المقربين والأسرتين.

وحضر عدد من الفنانين والشخصيات العامة حفل الزفاف ومن بينهم الفنان محمد الشقنقيري.

أكد الشاعر الغنائي تامر حسين أن الهضبة عمرو دياب يواصل العمل على ألبومه الجديد، والذي من المفترض طرحه قريبا على منصات الموسيقى، بعد آخر ألبوماته “مكانك” والذي حقق نجاحا كبيرا.

أحيت النجمة أنغام حفلًا استثنائيًا في مدينة جدة ضمن فعاليات “حفلات موسم جدة”.

وأبهرت أنغام جمهورها بتقديم أكثر من 30 أغنية من أرشيفها الغنائي الغني، وسط تفاعل كبير من الحضور الذين لم يتوقفوا عن الغناء معها طوال الحفل.

بدأ الفنان أشرف عبد الباقي التحضيرات النهائية لمسلسل جديد يحمل اسم "على ظهر راجل"، يشارك في بطولته بجانب الفنان أحمد بحر، الشهير بكزبرة، ومن المفترض أن يعرض المسلسل خلال الأيام المقبلة على إحدى المنصات الشهيرة.

عقدت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر برئاسة الدكتور علاء عبد الهادي الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب ورئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر الجمعية العمومية العادية للنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، اليوم الجمعة 18 أبريل 2025.

وافقت الجمعية العمومية بالإجماع علي إرسال برقية تأييد إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، علي كل القرارات التي تم اتخاذها لحفظ الأمن القومي وحماية الحدود المصرية، إضافة إلى موافقة أعضاء الجمعية العمومية علي إرسال برقية أخرى الي رئاسة الجمهورية برفض التهجير، والتصدي لكل المحاولات الرامية إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم والثناء على ما قدمته مصر بهدف مساعدة الشعب الفلسطيني، إضافة إلى تقديم الشكر لنقيب الكتاب ومجلس الإدارة علي الجهود المبذولة التي تمت خلال الفترة الماضية.

نعى المخرج مجدي الهواري الفنان الكوميدي سليمان عيد الذي وافته المنية صباح اليوم.

وقال الهواري فى نعيه لـ سليمان عيد الذي جمعهما الفن فى العديد من الأعمال: “الله يرحمك يا أطيب خلق الله. معلش اللقاء نصيب وسلامي لصاحبك الحبيب علاء ولي الدين رحمة الله عليكم.. كسرة قلب ع الصبح ديه يا سولم أنتم السابقون. لا حول ولا قوة إلا بالله. إنّا لله وإنّا إليه راجعون. البقاء لله سليمان عيد فى ذمة الله. ربنا يرحمك يا حبيبى ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته ويصبر أهلك وأصدقائك وأحبابك يا رب. تقيلة عليّ أوي اني اعزي فيك ياسليمان”.

كشف نجل الفنان الكوميدي الراحل سليمان عيد عن موعد ومكان عزاء والده الذي وافته المنية خلال الساعات الماضية.

وقال: "عزاء والدي المغفور له بإذن الله غدا السبت بعد صلاة المغرب بمسجد الشرطة طريق المحور الشيخ زايد.. شكر الله سعيكم جميعا والرجاء الدعاء".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.