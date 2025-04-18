ياريتك فاهمني وهو أنت مين، أنغام تتألق في حفلها بالسعودية بكوكتيل من أقوى أغانيها (فيديو)

أحيت الفنانة أنغام واحدة من أقوى الحفلات الغنائية بالمملكة العربية السعودية في مدينة جدة وسط حضور جماهيري كبير.

حفل أنغام في السعودية

وأشعلت أنغام حفلها في جدة بعدد كبير من أغانيها الشهيرة التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير ومن أبرزهم: عرفها بيا، هو أنت مين، كان بريء، يا ريتك فاهمني.

وتستعد أنغام، لإحياء حفل غنائي في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، يوم 2 مايو المقبل، ضمن سلسلة حفلات الربيع.

وأعلنت الشركة المنظمة لحفل أنغام، في دبي عن طرح تذاكر الحفل اليوم الجمعة 14 فبراير، الساعة الثالثة مساءا بتوقيت الإمارات.

كما تستعد الفنانة أنغام، لإحياء حفل غنائي لها في عاصمة سلطنة عُمان «مسقط» يوم 9 مايو المقبل، ضمن سلسلة حفلات الربيع.

وتحيي أنغام حفلها في مسقط على مسرح مدينة العرفان، بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض.

وأعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنانة أنغام، في مسقط عن طرح تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني للجمهور.

وجاءت أسعار تذاكر حفل أنغام، في مسقط، بما يقابل الجنيه المصري، بين الفئات التالية: (2785.83 جنيه، 4643.06 جنيه، 5969.64 جنيه، 9949.40 جنيه، 16582.34 جنيه، 23215.28 جنيه، 36481.15 جنيه).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.