الجمعة 18 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

شقيق أحمد داش يحتفل بزفافه في الجونة ويفاجئ الحضور (فيديو)

شقيق أحمد داش، فيتو
شقيق أحمد داش، فيتو

احتفل كريم داش شقيق الفنان أحمد داش مساء اليوم الجمعة بحفل زفافهk علي هايدي الخولي وسط حضور الأصدقاء المقربين والأسرتين.

حفل زفاف شقيق أحمد داش 

وحضر عدد من الفنانين والشخصيات العامة حفل الزفافk ومن بينهم الفنان محمد الشقنقيري 

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وخطف كريم داش الأنظار وعدسات الكاميراتk عقب دخوله حفل زفافه ليرقص مع أصدقائه. 

واحتفل كريم داش  شقيق الفنان أحمد داش بعقد قرانه يوم الجمعة الماضي في حفل عائلي بسيط اقتصر على العائلة والأصدقاء المقربينk وقام الداعية الإسلامي مصطفى حسني بعقد القران.

شقيق أحمد داش يحتفل بعقد قرانه 

وفي عام 2023، احتفل كريم داش شقيق الفنان الشاب أحمد داش بخطبته في أحد الفنادق الكبرى.
واقتصر حفل خطوبة كريم داش شقيق الفنان أحمد داش على الأقارب والأصدقاء المقربين.

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واحتفل الفنان الشاب أحمد داش ، في عام 2024  بخطبته على فتاة من خارج الوسط الفني في حفل عائلي بسيط اقتصر علي الأسرة والأصدقاء المقربين

ويعرض اليوم فيلم نجوم الساحل بدول الخليج لأحمد داش بعد فترة من عرضه بدور العرض السينمائية المصرية، بناء على رغبة الجهة المنتجة للعمل

ونشر الفنان أحمد داش عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة من كواليس الفيلم، وأرفقها بتعليق يعلن فيه بدء عرض الفيلم في جميع دور العرض العربية ابتداءً من اليوم الخميس 10 أبريل.

قصة فيلم نجوم الساحل 

ويتضمن الفيلم قصة حب تجمع بين شخصيتي أحمد داش ومايان السيد، حيث تدور الأحداث حول سعي أحمد داش للوصول إلى مايان السيد، فيقوم بالسفر خصيصى إلى الساحل الشمالي برفقة صديقه الذي يجسد دوره الفنان علي صبحي.

أبطال فيلم نجوم الساحل 

فيلم نجوم الساحل بطولة أحمد داش، ومعه أحمد عبد الحميد، علي صبحي، مايان السيد، مالك عماد، علي السبع، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف كريم يوسف وإخراج رؤوف السيد. 

 

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