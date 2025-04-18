الجمعة 18 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

أشرف عبد الباقي يبدأ تصوير مسلسل "على ظهر راجل" خلال أيام

أشرف عبد الباقي،
أشرف عبد الباقي، فيتو

بدأ الفنان  أشرف عبد الباقي التحضيرات النهائية لمسلسل جديد يحمل اسم "على ظهر راجل"،  يشارك في بطولته بجانب الفنان أحمد بحر، الشهير بكزبرة، ومن المفترض أن يعرض المسلسل خلال الأيام المقبلة على إحدى المنصات الشهيرة. 

مسلسل أشرف عبد الباقي الجديد 

ومسلسل "على ضهر راجل" مأخوذ عن رواية "100 حلم قبل الموت" للكاتب محمد جلال وفكرة عمرو سكر وسيناريو وحوار مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وجاري اختيار باقي أبطال العمل والذي سيضم عدد كبير من النجوم.

 

ومن المفترض أن يتم تصوير جزء كبير من أحداث المسلسل خارج مصر، حيث سافر طاقم العمل لأكثر من دولة لاختيار مواقع التصوير.

 

جدير بالذكر أن الفنان أشرف عبد الباقي شارك في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل " قلبي ومفتاحه "، مع آسر ياسين ومي عز الدين ومحمد دياب وإخراج تامر محسن.

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