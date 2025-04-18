تامر حسين يكشف لـ "فيتو" موعد طرح ألبوم عمرو دياب الجديد

أكد الشاعر الغنائي تامر حسين أن الهضبة عمرو دياب يواصل العمل على ألبومه الجديد، والذي من المفترض طرحه قريبا على منصات الموسيقى، بعد آخر ألبوماته “مكانك” والذي حقق نجاحا كبيرا.

وقال تامر حسين في تصريح خاص لـ"فيتو":" نحن مازلنا نعمل على ألبوم عمرو دياب الجديد حتى الآن، وطوال الوقت في جلسات عمل مكثفة إلى آخر لحظة.

وأشار إلى أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد طرحه، موضحا بأن كل الأحاديث التي قيلت مؤخرا عن تحديد موعد طرح الألبوم ليس لها أساس من الصحة.

تامر حسين وعمرو دياب، فيتو

حفل عمرو دياب في الجامعة الأمريكية

ويحيي النجم عمرو دياب حفلا غنائيا ضخما مساء يوم الجمعة الموافق 16 مايو المقبل، وذلك بالجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة.

ومن المقرر أن يقدم عمرو دياب خلال الحفل باقة مميزة من أجمل أغانيه الجديدة والقديمة والتي يحبها جمهوره.

أسعار تذاكر حفل عمرو دياب بالجامعة الأمريكية

وتأتي أسعار تذاكر حفل عمرو دياب كالتالي:

الفئة الأولى (عادية): 1200 جنيه.

الفئة الثانية: 2150 جنيها.

الفئة الثالثة (الأمامي): 7000 جنيه.

الفئة الرابعة (المنتصف): 6500 جنيه.

الفئة الخامسة (في الخلف): 6000 جنيه.

الفئة السادسة ترابيزة 10 أشخاص: 150 ألف جنيه.

الفئة السابعة ترابيزة 15 شخصًا: 500 ألف جنيه.

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