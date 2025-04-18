موهبة تخطّت حدود الكوميديا، الوجه الآخر للراحل سليمان عيد

رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة الفنان سليمان عيد إثر أزمة قلبية مفاجئة، وذلك بعد مسيرة فنية حافلة بالعطاء والإبداع

اعتاد الجمهور على رؤية الفنان سليمان عيد في أدوار كوميدية خفيفة الظل، تاركًا بصمة مميزة بابتسامته العفوية وتعليقاته الساخرة، ولكن وراء هذا القناع الكوميدي المحبوب، تكمن جوانب أخرى في شخصية ومسيرة هذا الفنان قد لا يعرفها الكثيرون.

بدايات غير متوقعة وشغف مبكر بالفن

على عكس ما قد يتوقعه البعض، لم تكن بدايات سليمان عيد في عالم الفن مباشرة، فقد تخرج الفنان الراحل في كلية الزراعة بجامعة عين شمس، وهو مجال بعيد كل البعد عن الأضواء والكاميرات، إلا أن شغفه بالفن والتمثيل ظل يلح عليه، ليشق طريقه تدريجيًا في هذا المجال من خلال المشاركة في العروض المسرحية الصغيرة والورش الفنية.

وبرغم أن الكوميديا هي المنطقة التي اشتهر وتفرد بها سليمان عيد، إلا أن الفنان الراحل يمتلك قدرات تمثيلية واسعة، حيث سبق وكشف في أحد برامج "البودكاست" عن رغبته الشديدة بلعب أدوار الشر إلا أن معظم المخرجين غالبًا يخبروه أنه يملك “وجه طيب” لا يليق بأدوار الشر، مؤكدًا على محاولاته العديدة إلا أنه لم يعطه أحد الفرصة، واستمر هذا حتي آتي المخرج عمرو موسي ومنحه دور بمسلسل “ساعته وتاريخه”.

وأكد سليمان عيد خلال اللقاء أنه كان يشعر بالخوف، فقال: “كنت حاطط ايدي على قلبي ليضحك الجمهور ويبوظ الدور”

وقدم أدوارًا جادة ومؤثرة في بعض الأعمال الدرامية، وإن كانت قليلة، مما يدل على امتلاكه لأدوات تمثيلية متنوعة وقدرة على تجسيد شخصيات مختلفة ببراعة، هذه الأدوار وإن لم تلقَ نفس القدر من الشهرة، إلا أنها تعكس عمق موهبته، ومنها: فيلم "حين ميسرة" (2007)، مسلسل "الجماعة" (الجزء الأول عام 2010)، فيلم "حسن ومرقص" (2008)، مسلسل "سيرة حب" (2014).

أزمة سيلمان عيد مع بلبن

وبرغم أن الراحل سليمان عيد يعرف بتواضعه الشديد وعلاقته الودودة بالجمهور إلا أن إعلانه مع شركة “بلبن” قد تسبب له بالعديد مع المشاكل من محبيه بشكل عام وبالنوبة بشكل خاص، حيث تحدث خلاله بلهجة تُشبه اللهجة النوبية، وهو الأمر الذي أثار حفيظة النوبيين وقرروا اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

والذي دفع الفنان الراحل على تقديم اعتذار للنوبيين" حيث قال في مقطع فيديو عبر حسابه بموقع "فيسبوك": أنا عامل الفيديو ده علشان أعتذر لإخواتي النوبيين، أنا عملت الفيديو ومجبتش كلمة نوبيين خالص وعامل شخصية بتتكلم بطريقة معينة زي اللمبي مثلًا في السينما، ولكن مقولتش كلمة نوبي ولا قلت حاجة غلط".

تابع: "ومع ذلك، أنا بعتذر لكل واحد أخ ليّ لأني متربي مع النوبيين كلهم ناس محترمة، ومستعد آجي لكل واحد أبوس دماغه في بيته، وأنا مسحت الفيديو من كل صفحاتي على السوشيال ميديا، وبقولكم أنا آسف جدًا ومش عيب إن الواحد يغلط بس العيب إنه يستمر بالغلط، بقولكم حقكم عليّ".

وأوضح في أحد اللقاءات السابقة عن أزمة “بلبن”: ""كنت بعمل إعلان لـ بلبن واتكلمت فيه بطريقة كلامي في فيلم عليا الطرب بالتلاتة، وكنت بقول صيغة المذكر بالمؤنث، وحصل عليا هجوم كبير وقالوا إني كده بتكلم نوبي وبهزأهم، وأنا طلعت واعتذرت للنوبيين، وكلمت إدارة بـ لبن وهيحذفوا الإعلان".

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