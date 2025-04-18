مجدي الهواري ناعيا سليمان عيد: سلامي لصاحبك علاء ولي الدين

نعى المخرج مجدي الهواري الفنان الكوميدي سليمان عيد الذي وافته المنية خلال الساعات الماضية عن عمر ناهز الـ64 عاما.

وقال الهواري فى نعيه لـ سليمان عيد الذي جمعهما الفن فى العديد من الأعمال: “الله يرحمك يا أطيب خلق الله. معلش اللقاء نصيب وسلامي لصاحبك الحبيب علاء ولي الدين رحمة الله عليكم.. كسرة قلب ع الصبح ديه يا سولم أنتم السابقون. لا حول ولا قوة إلا بالله. إنّا لله وإنّا إليه راجعون. البقاء لله سليمان عيد فى ذمة الله. ربنا يرحمك يا حبيبى ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته ويصبر أهلك وأصدقائك وأحبابك يا رب. تقيلة عليّ أوي اني اعزي فيك ياسليمان”.

وفاة سليمان عيد

وتوفي نجم الكوميديا "سليمان عيد" عام نتيجة تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية.

و اعتاد سليمان غرس الكوميديا بقلوب ملايين من الجمهور المصري والعربي منذ بداية مشواره الفني بين السينما والمسرح والتليفزيون منذ أواخر الثمانينات حتى الآن.

وشارك في أفلام هامة مثل حكايات الغريب، طيور الظلام، الإرهاب والكباب، عسكر في المعسكر، فيلم ثقافي، الناظر، الفرح، ابن القنصل.

وآخر أعماله كان فيلم فار بـ ٧ أرواح ومسلسلي قهوة المحطة وسيد الناس في رمضان الماضي.

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