فعاليات ثقافية متنوعة بمكتبة مصر الجديدة والمستقبل غدًا الجمعة

تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة، إحدى المنصات الثقافية التابعة لجمعية مصر الجديدة، فى الخامسة من مساء غد الجمعة حفل توقيع ومناقشة كتاب " أشباح مرجانه " للكاتب الصحفى والناقد الأدبي محمود عبد الشكور تناقشه الصحفية هدى أبوزيد.

الرواية فائزة بجائزة القلم الذهب عن فئة المسارات أو الأدب الأكثر تأثيرا، والصادرة عن دار دون للنشر والتوزيع، تأخذنا إلى العام 1992، حيث تتوالى الأحداث عبر بضعة أشهر تُعيد خلالها الشخصيات اكتشاف ذواتها وسط عالم تتحول فيه الأحلام إلى كوابيس، وتتعاقب فيه الإحباطات عبر أجيال ثلاثة، بينما يحاول أبطالٌ منكسرو الروح العثور على ومضة انتصار، أو حتى لحظة مواجهة مع الذات والقدر، مستندين إلى روابط الصداقة كحبل نجاة أخير

يأتى حفل التوقيع في إطار استراتيجية المكتبة في نشر كافة الروافد الثقافية للاطلاع رواد المكتبة على كل جديد فى كافة المنصات الثقافية.

عرض الفيلم الهندي كل ما نتخيله كالضوء بمكتبة المستقبل

وفى سياق متصل تنظم مكتبة المستقبل العامة، فى الخامسة من مساء بعد غد الجمعة ندوة لعرض ومناقشة الفيلم الهندي " كل ما نتخيله كالضوء " او " All we imagine as light " من إخراج وكتابة المخرجة بايال كابديا والذي تكون مدة عرضه 118 دقيقة، ومترجم للغة العربية.

وسبق وعرض الفيلم في مهرجان كان عام 2024، وحصل على جائزة لجنة التحكيم الكبرى الدورة 77.

يعقب العرض حلقة نقاش مع الدكتور سامح توفيق الأديب والناقد الفنس والمخرج أحمد العرابي، والنسخة الترجمة من اعداد محمد عصام

تخبرنا مخرجة الفيلم كاباديا أن الحرية يزرعها الشباب المُدرِك في الهند بوعيهم المُنبثق مشاعر تبحث عن ملاذ آمن لمستقبل أحلامهم في كسر الطبقية والطائفية الدينية السياسية وسطوة الفقر حيث الصوت الإنساني القاطع بإصرار لكل أشكال الهيمنة الرأسمالية والتمييز الاجتماعي على أساس أثني والنظام الأبوي الذي يفرض المعاناة على المرأة والرجل على حد سواء حسب رأي المخرجة.

المكتبة المتنقلة تزور مركز شباب السواح

كما أن مكتبة مصر الجديدة المتنقلة، تزور بعد غد الجمعة مركز شباب السواح بالأميرية، فى إطار سعيها لإثراء المعرفة لدى الأطفال وترسيخ القيم الحميدة لديهم من خلال عرض القصص التى تتناول تاريخ والحضارة المصرية بطريقة ممتعة، بالإضافة إلى رسم ونشاط التلوين لشخصيات القصص التي يتم قراءتها ومناقشتها.

والمكتبة المتنقلة عبارة عن حافلة كبيرة مزودة بأعداد من الكتب المختارة والمتميزة، تضم رفوفا للكتب ومواقع جلوس الزوار أثناء توقف الحافلة، وتقوم بالمرور بصفة دورية على الأحياء والمناطق التي تفتقر إلى وجود مكتبات بها حتى يستفيد منها أكبر عدد من الأطفال والكبار في آن واحد، وتتخذ المكتبة أماكن مختلفة مثل النوادي الرياضية ومراكز الشباب ومراكز ذوي الاحتياجات الخاصة والأماكن والحدائق العامة والجامعات، وذلك بالتنسيق مع مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة.

