بعد اكتمال النصاب، عمومية نقابة كتاب مصر تناقش 7 قرارات وموضوعات مهمة

عقدت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر برئاسة الدكتور علاء عبد الهادي الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب ورئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر الجمعية العمومية العادية للنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، اليوم الجمعة 18 إبريل 2025.

ووافقت الجمعية العمومية بالإجماع علي إرسال برقية تأييد إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، علي كل القرارات التي تم اتخاذها لحفظ الأمن القومي وحماية الحدود المصرية، إضافة إلى موافقة أعضاء الجمعية العمومية علي إرسال برقية أخرى الي رئاسة الجمهورية برفض التهجير، والتصدي لكل المحاولات الرامية إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم والثناء على ما قدمته مصر بهدف مساعدة الشعب الفلسطيني، إضافة إلى تقديم الشكر لنقيب الكتاب ومجلس الإدارة علي الجهود المبذولة التي تمت خلال الفترة الماضية.

وكان نقيب كتاب مصر الدكتور علاء عبد الهادي قد أكد استنادًا إلى قانون النقابة رقم 65 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1978، ولائحته التنفيذية، فقد تم عقد الجمعية العمومية بمقر النقابة في الزمالك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة من مساء يوم الجمعة الموافق 18- 4- 2025، وذلك للنظر في الموضوعات الآتية:

1- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق وقراراته.

2- تقرير رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، وعرض ما تم تنفيذه من قرارات الجمعية السابقة وما لم ينفذ منها.

3- تقرير النشاط الثقافي للنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر.

4- عرض الحساب الختامي للنقابة، ولصندوق المعاشات المنتهيين في 31/ 12/ 2024، ومشروع موازنة عام 2025.

5- تقرير مراقب الحسابات عن ميزانيتي النقابة وصندوق المعاشات لعام 2024.

6- تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن ميزانية النقابة والصندوق لعام 2024.

7- التجديد لمراقب الحسابات.

وأوضح عبد الهادى، فى تصريحات صحفية، تعقيبًا على انتهاء أعمال الجمعية العمومية التى عقدت اليوم الجمعة في إطار من المحبة بين الأعضاء، أن النقابة شهدت ميلادها الحقيقى فى هذه الدورة، بشهادة عدد كبير من الأعضاء من الجمعيات العمومية السابقة فى تاريخ النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر.

وشدد رئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر على مكافحة التطبيع الثقافي والإعلامي داخل النقابة، مضيفا: " إننا أصدرنا عشرات البيانات الصحفية التي تندد بالغطرسة الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني في غزة.



وأشار نقيب الكتاب إلي عقد العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات مع العديد من المنظمات الثقافية الكبرى في العالم خلال هذه الدورة، بالإضافة إلى عقد اتفاق مع معهد الكبد بالمنوفية، وجمعية رعاية مرضى الكبد بالمنصورة لعلاج الأعضاء بأسعار تصل إلى ما يقرب من خمسين بالمائة، ورفع سقف قيمة علاج الأعضاء، بالإضافة إلى توقيع اتفاق مع وزارة الثقافة للتعاون المشترك بين نقابة الكتاب والوزارة في العديد من المجالات.

واختتمت الجمعية العمومية أعمالها في إطار من التوافق علي جميع القرارات التي تهدف إلى صالح النقابة وأعضائها.

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