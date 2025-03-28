أسرة طلاب من أجل مصر جامعة عين شمس تختتم مسابقة حفظ القرآن الكريم

اختتم قطاع التعليم والطلاب بالتعاون مع أسرة "طلاب من أجل مصر باتحاد طلاب جامعة عين شمس " فعاليات مسابقة حفظ القرآن الكريم، والتي شهدت مشاركة واسعة من طلاب الجامعة، المتميزين في حفظ كتاب الله وذلك تحت الإشراف الإداري لإبراهيم سعيد حمزة امين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب وتنفيذ ادارة الاسر والاتحادات الطلابية - الادارة العامة لرعاية الشباب.

أسرة طلاب من اجل مصر جامعة عين شمس تختتم مسابقة حفظ القرآن الكريم

وتم إعلان نتائج المسابقة، حيث حصل الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى في كل مستوى (5 أجزاء، 10 أجزاء، 15 جزء، القرآن كاملًا) على جوائز مالية قيمة، وذلك على النحو التالي:



مستوى 5 أجزاء حصلت على المركز الأول الطالبة فاطمة فارس فتحي سعد - كلية الآداب وحصلت على المركز الثاني الطالبة رويدا طارق محمد توفيق - كلية الآداب وحصدت المركز الثالث الطالبة ندي عبد السلام محمود محمد - كلية العلوم



مستوى 10 أجزاء:

وحصد المركز الأول الطالب عبد الله احمد سعيد احمد - كلية الطب وحصل على المركز الثاني الطالبة ضحي نافع عبد المنعم مبروك - كلية الطب وجاء في المركز الثالث الطالبة سمية جاد احمد جاد - كلية الألسن



مستوى 15 جزء:

حصل على المركز الأول الطالبة إسراء فريد عبد الباقي عبد الحميد - كلية الزراعة وعلي المركز الثاني الطالبة سارة صوفي صبحي سيد - كلية الألسن وفي المركز الثالث الطالبة دعاء ربيع سيد محمود - كلية الآداب



مستوى القرآن كاملًا:

وحصل على المركز الأول الطالب مصطفي عبد الرحمن حجاج محمد - كلية الطب وعلى المركز الثاني الطالبة هبة فراج سعد إبراهيم - كلية الزراعة وعلى المركز الثالث الطالب احمد جمال محمد علي - كلية التمريض.

وقد عبر الطلاب الفائزون عن سعادتهم بهذا التكريم، وقدموا الشكر لقطاع التعليم والطلاب بجامعة عين شمس وأسرة "طلاب من أجل مصر" على إتاحة هذه الفرصة لهم للتنافس في حفظ كتاب الله.

يذكر أن المسابقة قد شهدت مشاركة واسعة من طلاب الجامعة، وتضمنت عدة مراحل، تم خلالها تقييم المتسابقين من قبل لجنة تحكيم متخصصة.

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