أسعار تذاكر تصل لـ نصف مليون جنيه، تفاصيل حفل عمرو دياب بالجامعة الأمريكية

يحيي النجم عمرو دياب حفلا غنائيا ضخما مساء يوم الجمعة الموافق 16 مايو المقبل، وذلك بالجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة.

حفل عمرو دياب في الجامعة الأمريكية

ومن المقرر أن يقدم عمرو دياب خلال الحفل باقة مميزة من أجمل أغانيه الجديدة والقديمة والتي يحبها جمهوره.



أسعار تذاكر حفل عمرو دياب بالجامعة الأمريكية

وتأتي أسعار تذاكر حفل عمرو دياب كالتالي:

الفئة الأولى (عادية): 1200 جنيه.

الفئة الثانية: 2150 جنيه.

الفئة الثالثة (الأمامي): 7000 جنيه.

الفئة الرابعة (المنتصف): 6500 جنيه.

الفئة الخامسة (في الخلف): 6000 جنيه.

الفئة السادسة ترابيزة 10 أشخاص: 150 ألف جنيه.

الفئة السابعة ترابيزة 15 شخصًا: 500 ألف جنيه.

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