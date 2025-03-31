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أخبار مصر

أشرف عبد الباقي: مش بس رمضان.. العيد في مصر حاجة تانية

الفنان أشرف عبد الباقي
الفنان أشرف عبد الباقي

وجه الفنان أشرف عبد الباقي، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي ولجميع الحاضرين باحتفالية عيد الفطر المبارك، اليوم الإثنين.

وقال الفنان أشرف عبد الباقي: “إحنا لسه خارجين من شهر كريم وهو شهر رمضان وبيرتبط معانا بشهر رمضان بالأغاني، وكان فيه أغنية ارتبط بيها المصريين أوي وهي أغنية “رمضان في مصر حاجة تانية” والحقيقة إنه مش رمضان في مصر بس حاجة تانية والعيد كمان في مصر حاجة تانية خالص”.

وتابع: "في بلدان كتير بتحتفل بالعيد ولكن احتفال مصر والمصريين والأطفال مختلف تمام، وخاصة احتفال الرئيس بأبناء الشهداء".

وحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي عرض فيلم تسجيلي بعنوان "ذكريات العيد"، تلاه تقديم كورال أطفال دار الأوبرا المصرية أغاني العيد.

شهدت الاحتفالية فقرات فنية متنوعة من عدد من الفنانين.

كما كرم الرئيس السيسي خلال الاحتفالية عددا من أسر شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة.

وأدى الرئيس السيسي، صباح اليوم، شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، بمشاركة كبار رجال الدولة، وذلك في مسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس.

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شهر رمضان عيد الفطر المبارك السيسي الفنان أشرف عبد الباقي

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