الجمعة 18 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

موعد ومكان عزاء الفنان سليمان عيد

سليمان عيد، فيتو
سليمان عيد، فيتو

كشف نجل الفنان الكوميدي الراحل سليمان عيد عن موعد ومكان عزاء والده الذي وافته المنية خلال الساعات الماضية.

 

موعد ومكان عزاء الفنان سليمان عيد

وقال: "عزاء والدي المغفور له بإذن الله غدا السبت بعد صلاة المغرب بمسجد الشرطة طريق المحور الشيخ زايد.. شكر الله سعيكم جميعا والرجاء الدعاء". 

 

وفاة سليمان عيد

وتوفي نجم الكوميديا "سليمان عيد" عام نتيجة تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية.

واعتاد سليمان غرس الكوميديا بقلوب ملايين من الجمهور المصري والعربي منذ بداية مشواره الفني بين السينما والمسرح والتليفزيون منذ أواخر الثمانينات حتى الآن.

وشارك في أفلام هامة مثل حكايات الغريب، طيور الظلام، الإرهاب والكباب، عسكر في المعسكر، فيلم ثقافي، الناظر، الفرح، ابن القنصل.

وآخر أعماله كان فيلم فار بـ ٧ أرواح ومسلسلي قهوة المحطة وسيد الناس في رمضان الماضي.

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