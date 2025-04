في ذكرى وفاته الثانية، نجوم الكيبوب يصدرون أغنية لتكريم روح الراحل مونبين (فيديو)

في تكريم مؤثر يؤكد على الروابط العميقة التي نشأت داخل مجتمع الكيبوب، من المقرر أن تصدر كوكبة من النجوم المحبوبين أغنية تذكارية تكريمًا للراحل مونبين.

يصادف المشروع، المقرر إصداره في يوم السبت الموافق 19 أبريل 2025، الذكرى السنوية الثانية لوفاة النجم المفاجئة ليكون بمثابة احتفال بحياته ورسالة صادقة لأقرب أصدقائه لإيجاد بعض الخاتمة.

لا يزال مونبين، الذي استحوذ على قلوب المعجبين لأول مرة كعضو في ASTRO ولاحقًا من خلال المساعي في التمثيل، رمزًا دائمًا لموهبة ضاعت في وقت مبكر جدًا في صناعة الكيبوب، بدأت رحلته كممثل طفل، مع ظهور مبكر ملحوظ، بما في ذلك سلسلة Boys Over Flowers في عام 2009. بعد ظهوره الرسمي لأول مرة مع فرقة الكيبوب ASTRO في فبراير 2016، أظهر مونبين للعالم مهاراته في التمثيل (مثل دوره كشخصية داعمة في الدراما الكورية لعام 2019 At Eighteen إلى جانب زميله في فرقة الصبيان الكورية Ong Seongwu من Wanna One).

بينما يتأمل قطاع الصناعة الترفيهية والمعجبون حياته وإرثه، سيتحد أقرب زملاء وأصدقاء مونبين لإنشاء تكريم موسيقي له تحت عنوان “Moon”.

وقرر الأعضاء الأربعة المتبقين في ASTRO - تشا أون وو، وإم جيه، وجينجين، وسانها - يشاركون جميعًا، بالإضافة إلى مون سوا من فرقة الفتيات بيلي، شقيقة مون بين، التي اضطرت إلى مواجهة فقدان شقيقها أمام أعين الجمهور وأخذت في النهاية استراحة طويلة من دائرة الضوء.

إلى جانب عائلته المباشرة ودائرته في ASTRO، ستتضمن أغنية التكريم أيضًا، قائمة كبيرة من النجوم الذين يتطلعون جميعًا إلى تقديم احترامهم، حيث سيشارك أعضاء SEVENTEEN، سونج كوان، ودي كي، وهوشي، وون وو، ومينج يو، وجميع الأعضاء الثلاثة في فرقة الفتيات VIVIZ، وآي إم، وكيهيون، ومين هيوك من Monsta X، وتشاني من SF9، وبانج تشان من Stray Kids، والمغنية وكاتبة الأغاني ومغنية الراب أونغ جاي (المعروفة اليوم باسم Hello Gloom)، بالإضافة إلى تشوي يوجونغ وكيم دويون (كلاهما عضوان سابقان في فرقة الفتيات Weki Meki التابعة لوكالة Fantagio التابعة لـ ASTRO).

نجوم الكيبوب المشاركين بالأغنية، فيتو

تفاصيل أغنية Moon

وكان تشا أون وو، زميل مونبين في الفرقة، هو من قاد هذه المهمة، حيث شارك المزيد من التفاصيل مع المعجبين خلال بث مباشر على يوتيوب، بما في ذلك أن أعضاء فرقة ASTRO هم من كتبوا الأغنية.

وقال أون وو: "هذا مشروع كنا نستعد له منذ فترة طويلة، إنه شيء كنت أرغب في القيام به منذ العام الماضي. لقد كنت أتحدث عنه كثيرًا مع الأشخاص من حولي، وهو مشروع أردت حقًا العمل عليه مع الآخرين. لذا، مع زملائي الرائعين، الذين أنا ممتن لهم للغاية، ولكم جميعًا، ولنا، ولي، ولفرقة AROHA، ولأصدقائي، وللأعضاء. أشعر وكأن أغنية يمكن أن تجلب بعض الراحة على وشك الظهور. لذا عندما يحدث ذلك، يرجى الاستماع إليها. لقد عملنا بجد حقًا عليها. كنا نجهزها منذ العام الماضي، وقد كتب أعضاؤنا كلمات الأغاني. جمعنا كل شيء معًا، وقدمنا ​​طلبات، ووضعناها معًا."

وتأتي أغنية التكريم بعد عامين بالضبط من وفاة مونبين المأساوية يوم الأربعاء 19 أبريل 2023، عندما وجد مدير أعمال النجم البالغ من العمر 25 عامًا ميتًا في شقته في جانجنام. أرسل الخسارة موجات صدمة في جميع أنحاء الصناعة التي بدت، مرة أخرى، وكأنها أغفلت علامات التحذير من فنان في أزمة. أقيم مهرجان We Bridge Music & Expo الافتتاحي في عطلة نهاية الأسبوع التالية في لاس فيغاس مع VIVIZ وMonsta X كجزء من التشكيلة. أقام المهرجان دقيقة صمت تكريما له.

