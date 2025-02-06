الخميس 06 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

بعد خروجه من الجيش، جيهوب يعلن عن ألبومه الجديد في مارس المقبل

جيهوب عضو فرقة BTS،
جيهوب عضو فرقة BTS، فيتو

 أعلنت شركة BIGHIT MUSIC الكورية للترفيه على طرح نجم فرقة الكيبوب الأشهر BTS جيهوب أغنية جديدة في شهر مارس المقبل، وذلك بعد خروجه من الجيش في 16 أكتوبر الماضي.

وكتبت الشركة في بيانها على مواقع التواصل الاجتماعي: “يستعد جيهوب بهدف إصدار موسيقى جديدة في مارس، سنعلن عن الموعد المحدد للعودة في وقت لاحق."

وفي وقت سابق من شهر يناير، أصدر جيهوب أيضًا مقطع فيديو تشويقيًا لإصدار موسيقاه الجديدة هذا الربيع، إلى جانب خططه للموسيقى الجديدة، حيث أعلن عن التواريخ والمدن لجولته المنفردة الأولى “HOPE ON THE STAGE”، والتي تم بيعها بالكامل بالفعل في 6 مدن حول العالم في غضون أيام بسيطة.

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BIGHIT MUSIC BTS جيهوب فرقة الكيبوب الكيبوب شركة BIGHIT MUSIC
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