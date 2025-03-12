نجوم "الكيبوب" يسيطرون على أسبوع الموضة حول العالم

انتهى منذ قليل أسبوع الموضة في باريس بعرض دار الأزياء الفرنسية الشهيرة “سانت لورانس”، ليختتم بذلك أسابيع الموضة للنص الأول من عام 2025 وتشكيلات الخريف والشتاء بعد انتهاء نظيره في ميلانو منذ أيام قليلة، وخلال العروض العديدة لفت حضور الفنانين الكوريين ونجوم الكيبوب منهم بشكل خاص أنظار الجميع في ظاهرة اعتبرتها الصحافة العالمية “جديدة من نوعها”.

تربح دور الأزياء من مشاهير الكيبوب بالملايين

فلا يحضر هؤلاء النجوم بمفردهم وإنما معهم آلاف المعجبين الذين يصطفون أما دور العرض الكبري مقابل فرصة في رؤية فنانيهم المفضلين ومساندتهم في عملهم كسفراء وأصدقاء للماركات العالمية، والذي وصفه بعض نقاد الموضة “بالهمجية” بينما قال البعض الآخر “أن المعجبين، بصراخهم العالي واعاقتهم لحركة السير، يفقدون أسبوع الموضة الذي كان يحظي به في الماضي”، وبرغم الانتقادات إلا أن بيوت الأزياء تواصل توطيد علاقتها مع نجوم الكيبوب والذي يرجع للأرباح الخيالية التي يحققها منشور واحد لكل منهم وهو يرتدي اسم العلامة التجارية.

فأتي تصنيف النجوم في أسبوع الموضة في ميلانو يحتل فيه نجوم كوريا الـ 10 مراكز الأولى بملايين الدولارات في “EMV” أو القيمة الإعلامية المكتسبة، والتي تصدرتها نجمة فرقة الكيبوب إيسبا المغنية كارينا محققة حوالي 14 مليون دولار والتي حضرت عرض دار “برادا” للأزياء، ويليها عضو فرقة BTS جين بأكثر من 10 ملايين دولار لصالح دار “جوتشي”، بينما آتي قائد فرقة Stray Kids بانج تشان في المركز الأول بما يعرف بالـ "MIV" أو قيمة تأثير وسائل الإعلام بنحو 1.4 مليون دولار لصالح ماركة “فندي”، وذلك طبقًا لتقرير موقع “Lefty.io” المتخصص في الموضة.

نجوم الكيبوب في أسبوع الموضة حول العالم

وحرصت العديد من دور الأزياء العالمية على دعوة سفرائهم من نجوم الكيبوب لحضور عروض الأزياء المقامة ضمن اسبوع الموضة في ميلانو وباريس، ويأتي على رأسهم عضو فرقة BTS وكارينا من إيسبا وتشوي سان من إيتيز ووويونج من أيف وغيرهم العديد، لتتصدر أسماؤهم عناوين الصحف العالمية بفضل الحضور الكبير أمام أماكن العرض لاستقبال النجوم، فوصل الجمهور أمام دار "جوتشي" للأزياء لما يقارب الـ 10 آلاف شخص.

جين عضو فرقة BTS، فيتو

وبينما جلس بعض النجوم لمشاهدة مجموعة الخريف والشتاء لعام 2025 في الصف الأول، ارتداها البعض الآخر وسار في العرض نفسه، مثل فيلكس من فرقة Stray kids الذي ظهر على ممشى “لويس فيتون” للمرة الثانية في عامين منذ تعيينه كسفير للعلامة التجارية في عام 2023 وذلك خلال أسبوع الموضي في باريس 2024 و2025، كما حضرت لنفس الدار ليسا المغنية العالمية وعضوة فرقة الكيبوب BlackPink.

فيلكس من ستراي كيدز، فيتو

ولم يكن فيلكس العضو الوحيد من فرقة Stray kids الذي لفت الأنظار في أسبوع الموضة وإنما حضر كذلك بانج تشان وهيونجين (واسم بيت الأزياء مطبوع على رأسه) والذين كانوا كلاهما ضمن قائمة الأكثر تأثيرًا، والسبب الرئيسي لظهور علامتي “فندي” و"فيرساتشي" ضمن قائمة أنجح دور الأزياء في 2025 من حيث التغطية والظهور الإعلامي، بالأخص في أحداث مهمة مثل 100 عام على تأسيس “فندي” وأخر عرض لمصممة الأزياء ونائبة الرئيس الحالي لمجموعة “فيرساتشي” دوناتيلا فيرساتشي.

بانج تشان من ستراي كيدز، فيتو

هيونجين من ستراي كيدز، فيتو

سر توسع بيوت الأزياء إلى نجوم البوب الكوري

لا يقتصر توسع بيوت الأزياء بدعوة نجوم البوب الكوري على عدد المشاهدين، أو عدد المعجبين، أو عدد الأشخاص الذين يتجمعون خارج العرض، وإنما الهدف الأكبر هو الوصول إلى الأماكن التي يعيش بها هؤلاء الفنانين، ففي حين لا يزال مشاهير هوليوود والغرب يستحوذون على حصة كبيرة من اهتمامات المستهلكين الإعلامية في الأسواق الآسيوية إلا أن وجود وجوه محلية مرتبطة بمختلف علامات الأزياء الراقية يُضفي على المستهلكين شعورًا بالألفة.

معجبين الكيبوب أمام أحد بيوت الأزياء، فيتو

والذي يضفي شعور بالقومية، حيث قد يشعر هؤلاء المستهلكون بالفخر لأن نجومهم المحليين قد حققوا نجاحًا من خلال مشاركتهم في فعاليات الأزياء الراقية هذه.

كما يتجاوز الأمر مجرد الصدى المحلي - فموسيقى البوب ​​الكورية “الكيبوب” ظاهرة عالمية، والشراكة مع هؤلاء النجوم تربط العلامات التجارية بما هو مهم ثقافيًان فالتعامل العلامات مع فناني الكيبوب لا يوجه اعمالها إلى السوق الآسيوية حصريًا، بل يتمتعون بجاذبية عالمية حول العالم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.