بعد غياب 11 عاما، "T.O.P" يظهر إعلاميا للترويج لـ Squid Game 2

أطل الممثل ونجم فرقة الكيبوب BIG BANG تشوي سونغ هيون (T.O.P)، بأول ظهور إعلامي له صباح اليوم في أحد المقاهي بمدينة سيول، وذلك بعد حظر مقابلاته العامة لأكثر من 11 عاما.

ونظمت شبكة Netflix اليوم، الأربعاء عدد من المقابلات بحضور حوالي 80 منفذًا إعلاميًا، لبطل واحد من أنجح مسلسلتها “Squid Game 2” والمعروف باسم “ثانوس”، ليمثل هذا عودة T.O.P إلى المقابلات العامة منذ آخر مقابلة له في فيلم Tazza: The Hidden Card في عام 2014، والتي من المقرر أن تصدر المقابلة الكاملة في 16 يناير الجاري، الساعة 8 صباحًا بتوقيت كوريا.

T.O.P، فيتو

حظر ظهور T.O.P إعلاميًا بعد فضيحة المخدرات

سبق وحُكم على توب بالسجن لمدة 10 أشهر، كما أنه قضى سنتين تحت المراقبة وذلك لتعاطي المخدرات في عام 2016، والذي أدي إلى حظره عن العمل في صناعة الترفيه، حيث أدلى مغني الراب الشهير ببيان تقاعد على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به، مما تسبب في رد فعل عنيف.

وعاد نجم فرقة BIG BANG مرة أخري بعد غياب طويل كأحد أبطال الموسم الثاني من مسلسل "Squid Game"، والذي أثار جدلًا واسعًا في كوريا لتراجع المغني عن كلماته وعودته بشكل كامل إلى صناعة الترفيه.

T.O.P يواجه نقد حول أدائه التمثيلي

بعد إصدار المسلسل، واجه “ثانوس” نقدًا كبيرًا حول مهاراته في التمثيل، حيث لعب Top دور مغني الراب الذي تحول أصبح أحد لعبي "Squid Game 2".

ودارت هذه الانتقادات حول إعداد الشخصية الذي بدا وكأنه “يغني” كل السطور والتمثيل العاطفي المحرج أعاق انغماس القصة، بالإضافة إلى ذلك، كان هناك مشاهد لتعاطي المخدرات أثناء العمل، مما تسبب في المزيد من الجدل.

وبرغم كل هذه الانتقادات والجدل الذي يدول حول T.O.P في كل ظهور إعلامي أو عام له، والذي وصل إلى إخفاء شخصيته في المسلسل على بعض القنوات الكورية الكبيرة، إلا أن شخصية ثانوس هي واحدة من أنجح لاعبي العمل هذا الموسم والذي شهد له الجمهور بإضافة نكهة مختلفة للجزء الثاني.

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