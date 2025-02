ليسا تتعاون مع دوجا كات وتايلا وميجان ذا ستاليون في ألبومها الجديد

كشفت ليسا عضوة فرقة الكيبوب Black Pink عن قائمة اغاني أول البوم ألبوم كامل لها، والذي يأتي يعنوان "ALTER EGO"، ومن المقرر أن يحتوي على 13 اغنية بالاضافة إلى نسختان منفردتان لأغنيتين تعاونيتين لها.

وأظهرت قائمة الأغاني التي طرحتها ليسا اليوم السبت الموافق 22 فيراير عدد من التعاونات الغير متوقعها، ومنها مع مغنية الراب الشهيرة ميجان ذا ستاليون بأغنية "Rapunzel"، والمغني الشهير Future بأغنية "FXCK UP THE WORLD"، والمغنية الشهيرة الحائزة على جائزة غرامي تايلا بأغنية "When I'm With You".

كما وطرحت ليسا اربعة اغاني مسبقة الإصدار من البومها من بينها اغنيتان تعاونيتان وهما "New Woman" مع روزاليا و"BORN AGAIN" مع دوجا كات وراي.

