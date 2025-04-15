الثلاثاء 15 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

أخبار الحوادث اليوم، المقابر تتحول لأوكار للمخدرات في الإسماعيلية، زيارتان استثنائيتان لنزلاء مراكز الإصلاح، إعدام المتهم بقتل طفلة بسوهاج

أخبار الحوادث اليوم
أخبار الحوادث اليوم

 

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

طالب يمزق جسد آخر بسلاح أبيض لـ خلاف على أولوية المرور فى دمياط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط من كشف ملابسات واقعة اعتداء طالب باستخدام سلاح أبيض على  أحد المواطنين، وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

المقابر تتحول لأوكار مخدرات في الإسماعيلية، وتحرك عاجل من الشرطة (فيديو وصور)

تحولت مناطق أسفل الكبارى فى محافظة الإسماعيلية أوكار لتعاطى وترويج المخدرات بعد واقعة الفيديو الشهير لضبط 5 أشخاص من بينهم فتاتين، والأكثر من ذلك غرابة هى المقابر وتحديدا مقابر الشهداء التى تحولت الى أوكار لترويج وتعاطى المخدرة، مما دفع الأجهزة الأمنية التحرك عاجل بعد مناشدات من المواطنين بتدخل حاسم من وزارة الداخلية.

مصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة ببنى سويف

قتل 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظة بنى سويف.

وصلة مزاح تنتهى بضرب وسحل طالب فى الشروق

كشفت أجهزة  وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض طالب للاعتداء بمدينة الشروق بالقاهرة.

زيارتان استثنائيتان لنزلاء مراكز الإصلاح بمناسبة عيد القيامة وتحرير سيناء

قرر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، منح جميع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل زيارتين استثنائيتين،  بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد وعيد تحرير سيناء لعام 2025.

ضبط 3 أشخاص تعاطوا الشابو في حديقة عامة بالإسماعيلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه 3 أشخاص أثناء تعاطيهم مواد مخدرة داخل إحدى الحدائق العامة بمحافظة الإسماعيلية، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط المتهمين.

أنا بنت مستشار، تفاصيل جديدة في واقعة صاحبة فيديوهات إهانة عمال مخبز ومطعم بأكتوبر

تواصل النيابة العامة بالجيزة التحقيق في واقعة السيدة المعروفة إعلاميا بـ"بنت المستشار"، والتي أثارت جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب انتشار مقاطع فيديو تظهر فيها وهي تعتدي بالضرب واللفظ على عدد من المواطنين بمدينة 6 أكتوبر، مدعية انتماءها إلى جهة سيادية.

الأمن يكشف ملابسات فيديوهات لسيدة تدّعي تعرضها للتحرش وتعتدي على المواطنين

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات فيديوهات لسيدة تدّعي تعرضها للتحرش وتعتدي على المواطنين.

النقض تؤيد إعدام المتهم بقتل طفلة بسوهاج

 رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهم قاتل الطفلة "ن.ع" 8 سنوات، وذلك على حكم الإعدام الصادر من محكمة جنايات سوهاج وأيدت حكم الإعدام.

هذا ما وجدنا عليه آباءنا، أقوال ملاك مغالق الأخشاب المحترقة في الشرابية

استمعت  نيابة شمال القاهرة الكلية إلى أقوال ملاك مغالق الأخشاب بعزبة الورد بمنطقة الشرابية، والتي نشب بها حريق هائل في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اخبار الحوادث اليوم الأجهزة الأمنية تحرير سيناء ترويج المخدرات مراكز الإصلاح مديرية أمن دمياط مدينة الشروق بالقاهرة نزلاء مراكز الاصلاح وزارة الداخلية وعيد تحرير سيناء

مواد متعلقة

طالب يمزق جسد آخر بسلاح أبيض لـ خلاف على أولوية المرور فى دمياط

“ كنا بنهزر”، القبض على 5 أشخاص اعتدوا على أجنبي بمنطقة البساتين

وصلة مزاح تنتهى بضرب وسحل طالب فى الشروق

مصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة ببنى سويف

المقابر تتحول لأوكار مخدرات في الإسماعيلية، وتحرك عاجل من الشرطة (فيديو وصور)

المشدد 15 سنة لخال طالبة طب قتلها بسبب فيديوهات على "تيك توك" بسوهاج

رادار المرور يلتقط 530 مخالفة التحدث في الهاتف أثناء القيادة على الطرق

ضبط 3 أشخاص تعاطوا الشابو في حديقة عامة بالإسماعيلية

ads

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وأستون فيلا في دوري أبطال أوروبا 2025

شعبة الذهب توجه نصيحة للمواطنين بشأن الشراء خلال الفترة الحالية

بث مباشر، مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2025

الأوقية ترتفع لـ 5000 دولار، نجيب ساويرس يكشف توقعاته لأسعار الذهب الفترة المقبلة

إصابة وسام أبو علي في مران الأهلي وموقفه من قائمة مباراة صن داونز

بقدرة 500 ميجاوات، أوراسكوم تعلن بدء إنتاج الكهرباء من أكبر محطة للرياح بإفريقيا

مجلس رؤساء الاستئناف: تخفيض 50% لخدمات محاكم الأسرة والعمال.. والحد الأقصى 500 جنيه لباقي الخدمات

قائمة الأهلي المسافرة إلى جنوب إفريقيا لمواجهة صن داونز

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

كيلو الأحمر يسجل 550 جنيهًا، تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

قريبا مصر بلا أطباء.. وأستاذ بجامعة هارفارد يحذر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المجددون.. محيي الدين النووي، صاحب الأربعين النووية ورياض الصالحين

المجددون.. العز بن عبد السلام، سلطان العلماء وبائع السلاطين

تفسير رؤية موت الخال في المنام وعلاقتها بفقدان صديق قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية