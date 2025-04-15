أخبار الحوادث اليوم، المقابر تتحول لأوكار للمخدرات في الإسماعيلية، زيارتان استثنائيتان لنزلاء مراكز الإصلاح، إعدام المتهم بقتل طفلة بسوهاج

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط من كشف ملابسات واقعة اعتداء طالب باستخدام سلاح أبيض على أحد المواطنين، وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

تحولت مناطق أسفل الكبارى فى محافظة الإسماعيلية أوكار لتعاطى وترويج المخدرات بعد واقعة الفيديو الشهير لضبط 5 أشخاص من بينهم فتاتين، والأكثر من ذلك غرابة هى المقابر وتحديدا مقابر الشهداء التى تحولت الى أوكار لترويج وتعاطى المخدرة، مما دفع الأجهزة الأمنية التحرك عاجل بعد مناشدات من المواطنين بتدخل حاسم من وزارة الداخلية.

قتل 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظة بنى سويف.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض طالب للاعتداء بمدينة الشروق بالقاهرة.

قرر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، منح جميع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل زيارتين استثنائيتين، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد وعيد تحرير سيناء لعام 2025.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه 3 أشخاص أثناء تعاطيهم مواد مخدرة داخل إحدى الحدائق العامة بمحافظة الإسماعيلية، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط المتهمين.

تواصل النيابة العامة بالجيزة التحقيق في واقعة السيدة المعروفة إعلاميا بـ"بنت المستشار"، والتي أثارت جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب انتشار مقاطع فيديو تظهر فيها وهي تعتدي بالضرب واللفظ على عدد من المواطنين بمدينة 6 أكتوبر، مدعية انتماءها إلى جهة سيادية.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات فيديوهات لسيدة تدّعي تعرضها للتحرش وتعتدي على المواطنين.

رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهم قاتل الطفلة "ن.ع" 8 سنوات، وذلك على حكم الإعدام الصادر من محكمة جنايات سوهاج وأيدت حكم الإعدام.

استمعت نيابة شمال القاهرة الكلية إلى أقوال ملاك مغالق الأخشاب بعزبة الورد بمنطقة الشرابية، والتي نشب بها حريق هائل في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.





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